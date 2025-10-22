Apródképző, nyomozás lopott festmények után Gyulán, fantasztikus Ladics-ház

Almásy-kastély

Október 24., péntek

17.00: Éjszaka a kastélyban

Aludtál már kastélyban? Jó, a szállodákat hagyjuk most! A pizsamapartira 10-12 éves gyerekeket várnak, akik szeretik az újdonságot, az izgalmat, a kalandot.

A programon közösen készítik el vacsorára a kenyérlángost. Lesznek játékos feladatok, és éjszaka zseblámpával néznek szét a kastélyban és moziznak a bálteremben.

Október 28., kedd

11.00 és 14.30: Kurátori tárlatvezetés a gyulai Almásy-kastély Fűző és forradalom című időszaki kiállításában. A kiállítást Prágai Adrienn, a Szépművészeti Múzeum művészettörténésze, a tárlat kurátora mutatja be.

Gyulai vár

Október 26., vasárnap

13.00-16.00: Vitézek portyája.

A gyulai vár vitézei ott hagyják az erődítést, és a Harruckern teret foglalják el. Ismerd meg közvetlen közelről a fegyvereiket, az öltözéküket, és próbáld ki a szablyavívást!

Október 28., kedd

14.00-18.00: Apródképző.

A legfontosabb készségek elsajátítását ígérik a 8-12 év közötti apródjelölteknek. Korhű jelmezben felfedezhetik a várat, korabeli másolatokkal pedig a 16. századi viseletet és fegyvereket és kipróbálják a szablyavívást is.

Október 30., csütörtök

17.00 : Az ősz húrjai – Garabonce gitárdallamai.

Reneszánsz délutánként is hirdethetnék az eseményt – a hangulata legalábbis az akkori életörömöt idézi. Felfűtik a kemencét és tökös pitét sütnek, megmutatják a szablyavívás alapjait, a kardcsörgést pedig gitármuzsika váltja a várudvaron. Olyan pillanatok jönnek, amelyekben elveszítik az időérzéket.

November 1., szombat

14.00: Az gonosz be ne jöjjék!. Ezt a programot akár az erős idegzetű látogatóknak is ajánlhatnák – csakhogy ma már tudjuk, hogy nincs mitől félnünk a középkori babonákkal és előítéletekkel kapcsolatban. Tematikus tárlatvezetésen megidézik az egykori hiedelmeket, amelyekről hiába tudják, hogy gyermeki kitalációk, borsózni fog a hátuk.

Ladics-ház

Október 24., péntek

16.00: A 3D nyomtatás titkai.

A bemutató és tanító program igazán jó móka minden korosztály számára. Az esemény nem csupán technológiai ismereteket ad át, hanem kreativitásra, felfedezésre és problémamegoldásra is ösztönöz. Megmutatják, hogyan járhat kéz a kézben az élményszerű tanulás és az alkotás öröme.