A hagyomány újra megírta önmagát – Véget ért a 28. Csabai Kolbászfesztivál
Amikor vasárnap este elcsendesedett a CsabaPark, és a kolbászillat lassan elvegyült a színpadi fények utolsó sugarával, egy dolog biztos volt: a 28. Csabai Kolbászfesztivál ismét méltóképpen írta tovább azt a hagyományt, amely évtizedek óta Magyarország egyik legfontosabb gasztronómiai és közösségi eseményévé teszi Békéscsabát.
Négy nap, amikor a város újra a kolbász fővárosa lett
Október 23. és 26. között ismét több tízezer látogató érkezett a CsabaParkba, hogy részese legyen a gyúrásnak, a kóstolásnak, a zenének és a közösségi élménynek. Már a nyitónap is ünnepi hangulatban telt: a nemzetközi szárazkolbászverseny eredményhirdetése és a fesztivál hivatalos megnyitója előtt az első gyúróasztalok mellett már gyerekek és felnőttek dolgoztak együtt, a „csabai módra” készült kolbászért.
A négy nap során a hagyományőrzés és a modern szórakoztatás kéz a kézben járt. A disznóvágás-bemutatók, a kézműves vásár, a helyi termelők standjai, a családi és ifjúsági versenyek, valamint a nagyszabású esti koncertek együtt tették teljessé a fesztivál élményét.
A hagyományból élmény
A 28. Csabai Kolbászfesztivál bebizonyította, hogy a csabai kolbász több, mint gasztronómiai termék: identitás, közösségi élmény és kulturális érték. A szervezők tudatosan építik azt a márkát, amely Békéscsabát nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi gasztroturizmus térképére is felhelyezi.
A rendezvény gazdasági és turisztikai hatása is érezhető volt: a város szálláshelyei megteltek, a helyi vendéglátás rekordforgalmat könyvelhetett el, és a kézműves-termelők is kiemelkedő értékesítési eredményeket tapasztaltak.
A közösség ünnepe
A fesztivál legnagyobb ereje azonban továbbra is a közösség: a gyúrócsapatok, a fellépők és a több ezer látogató együtt teremtették meg azt a különleges atmoszférát, amely minden ősszel „hazahívja” a kolbász szerelmeseit.
Találkozunk jövőre is!
A fesztivál zárásakor már be is jelentették a folytatást:
2026. október 22–25. között újra megnyitja kapuit a 29. Csabai Kolbászfesztivál,
amely ismét Békéscsaba legnagyobb gasztronómiai és kulturális eseménye lesz.
Addig is a szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy kövesse a fesztivál hivatalos oldalait, hiszen hamarosan megkezdődik a nevezés a versenyekre és a jegyelővétel is.