A hagyomány újra megírta önmagát – Véget ért a 28. Csabai Kolbászfesztivál

Négy nap, amikor a város újra a kolbász fővárosa lett

Október 23. és 26. között ismét több tízezer látogató érkezett a CsabaParkba, hogy részese legyen a gyúrásnak, a kóstolásnak, a zenének és a közösségi élménynek. Már a nyitónap is ünnepi hangulatban telt: a nemzetközi szárazkolbászverseny eredményhirdetése és a fesztivál hivatalos megnyitója előtt az első gyúróasztalok mellett már gyerekek és felnőttek dolgoztak együtt, a „csabai módra” készült kolbászért.

A négy nap során a hagyományőrzés és a modern szórakoztatás kéz a kézben járt. A disznóvágás-bemutatók, a kézműves vásár, a helyi termelők standjai, a családi és ifjúsági versenyek, valamint a nagyszabású esti koncertek együtt tették teljessé a fesztivál élményét.

A hagyományból élmény

A 28. Csabai Kolbászfesztivál bebizonyította, hogy a csabai kolbász több, mint gasztronómiai termék: identitás, közösségi élmény és kulturális érték. A szervezők tudatosan építik azt a márkát, amely Békéscsabát nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi gasztroturizmus térképére is felhelyezi.

A rendezvény gazdasági és turisztikai hatása is érezhető volt: a város szálláshelyei megteltek, a helyi vendéglátás rekordforgalmat könyvelhetett el, és a kézműves-termelők is kiemelkedő értékesítési eredményeket tapasztaltak.

A közösség ünnepe

A fesztivál legnagyobb ereje azonban továbbra is a közösség: a gyúrócsapatok, a fellépők és a több ezer látogató együtt teremtették meg azt a különleges atmoszférát, amely minden ősszel „hazahívja” a kolbász szerelmeseit.

Találkozunk jövőre is!

A fesztivál zárásakor már be is jelentették a folytatást:

2026. október 22–25. között újra megnyitja kapuit a 29. Csabai Kolbászfesztivál,

amely ismét Békéscsaba legnagyobb gasztronómiai és kulturális eseménye lesz.

Addig is a szervezők mindenkit arra biztatnak, hogy kövesse a fesztivál hivatalos oldalait, hiszen hamarosan megkezdődik a nevezés a versenyekre és a jegyelővétel is.