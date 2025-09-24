Zajcsillapítás felsőfokon: így segítenek a korszerű nyílászárók

Mitől lesz egy ablak hatékony a hangszigetelésben?

A homlokzati nyílászárók szerepe nem merül ki a hőszigetelésben, hiszen a műanyag ablakok hangszigetelő képessége éppúgy hozzájárul az otthon kényelméhez. A zajcsökkentés hatékonyságát több műszaki tényező is befolyásolja:

Többkamrás profilrendszer : Lassítja a levegő mozgását, ezzel segít csillapítani a hangokat.

: Lassítja a levegő mozgását, ezzel segít csillapítani a hangokat. Többrétegű üvegezés : A rétegek száma és vastagsága, valamint az üvegek közti távolság is meghatározó a zajcsökkentő hatás szempontjából.

: A rétegek száma és vastagsága, valamint az üvegek közti távolság is meghatározó a zajcsökkentő hatás szempontjából. Tömítések : A szárny és a tok közötti pontos záródás elengedhetetlen a megfelelő szigeteléshez.

: A szárny és a tok közötti pontos záródás elengedhetetlen a megfelelő szigeteléshez. Szakszerű beépítés: A hézagkitöltés és a megfelelő illesztések jelentősen növelik a teljes rendszer hatékonyságát.

A hangszigetelés mértékét decibelben adják meg – minél nagyobb az érték, annál jobb az ablak zajcsökkentő képessége. Egy forgalmas út mellett fekvő ingatlan esetén például már 40 dB fölötti értékű ablakra lehet szükség.

Zajcsillapítás a lakáson belül: a megfelelő ajtó kiválasztása

Az otthoni akusztikai komfort megteremtésekor a beltéri ajtó hanggátló teljesítménye különösen fontos olyan helyiségeknél, mint a hálószoba vagy a dolgozószoba.

A hanggátlási érték elsősorban az alábbi tényezőktől függ:

Ajtólap szerkezete : A tömör mag és a rétegezés módja hatással van a zajcsillapításra.

: A tömör mag és a rétegezés módja hatással van a zajcsillapításra. Ajtótok és tömítés : A pontosan illeszkedő tömítések a zaj átszűrődését akadályozzák a záródási pontokon.

: A pontosan illeszkedő tömítések a zaj átszűrődését akadályozzák a záródási pontokon. Alsó záródás: A Trend automata küszöbök meggátolják, hogy a hang az ajtó alján keresztül terjedjen.

Egy valóban hatékony ajtó kiválasztásához érdemes olyan típust keresni, amelynél a gyártó konkrét vizsgálati adatokat is megad. Ezek nemcsak tájékoztató jellegű értékek, hanem objektív módon mérhető teljesítményt jelentenek.

Hatékony hangszigetelés csak összehangolt nyílászárókkal valósulhat meg

A hatékony zajcsillapításhoz nem elegendő csak az ablak vagy csak az ajtó kiválasztására koncentrálni. A jó akusztikai teljesítményhez szükség van arra is, hogy az ajtó-ablak rendszer egésze összhangban működjön.