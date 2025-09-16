Visszatér a retro-láz Békéscsabára – csak 30 felettieknek szól a Mamma Mia szombati bulija!

Mit ígér az este?

Hamisítatlan retró slágereket

Kiváló hangulatot, kényelmes közegben

A megye legjobb társaságát – kizárólag a 30+ korosztályból

A rezidens Dj Leslie garantálja a felejthetetlen zenei élményt, amely újra a fiatalság legszebb pillanataiba repíti a közönséget.

Extra kedvezmény a 40 felettieknek

A szervezők gondoltak az érettebb bulizókra is: 40 év felett 23:00-ig a belépés teljesen ingyenes!

Ezért érdemes időben érkezni, hiszen várhatóan hatalmas lesz az érdeklődés, és a táncparkett gyorsan megtelik majd a retró hangulat szerelmeseivel.

Esemény részletei

Helyszín: Mamma Mia Club, Békéscsaba

Dátum: 2025. szeptember 20. szombat

Kapunyitás: 22:00

Belépő: 3.000 Ft

Korhatár: 30+

40 év felett: ingyenes belépés 23:00-ig

Ez a szombat este nem csupán egy buli lesz, hanem egy olyan közösségi élmény, ahol mindenki újra átélheti fiatalsága legszebb dalait és pillanatait. A Mamma Mia ismét bizonyítja: Békéscsabán a retro sosem megy ki a divatból!

Csatlakozz az eseményhez itt: https://fb.me/e/6UqSS1cRl