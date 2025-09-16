szeptember 16., kedd

Visszatér a retro-láz Békéscsabára – csak 30 felettieknek szól a Mamma Mia szombati bulija!

Címkék#Mamma Mia Club#buli#Békéscsaba

Békéscsaba készülj! A Mamma Mia Club szeptember 20-án újranyitja kapuit, és rögtön egy különleges eseménnyel indít: szombat este a retró legnagyobb slágereire bulizhatnak a 30 év felettiek. Ez az éjszaka nem a rohanásról, hanem a nosztalgiáról, a közös éneklésről és a felszabadult táncolásról szól majd – igazi időutazás a ’80-as, ’90-es és 2000-es évek legnagyobb kedvenceivel.

PR cikk
Mit ígér az este?

  • Hamisítatlan retró slágereket 
  • Kiváló hangulatot, kényelmes közegben
  • A megye legjobb társaságát – kizárólag a 30+ korosztályból

A rezidens Dj Leslie garantálja a felejthetetlen zenei élményt, amely újra a fiatalság legszebb pillanataiba repíti a közönséget.

Extra kedvezmény a 40 felettieknek

A szervezők gondoltak az érettebb bulizókra is: 40 év felett 23:00-ig a belépés teljesen ingyenes!

Ezért érdemes időben érkezni, hiszen várhatóan hatalmas lesz az érdeklődés, és a táncparkett gyorsan megtelik majd a retró hangulat szerelmeseivel.

Esemény részletei

  • Helyszín: Mamma Mia Club, Békéscsaba
  • Dátum: 2025. szeptember 20. szombat
  • Kapunyitás: 22:00
  • Belépő: 3.000 Ft
  • Korhatár: 30+
  • 40 év felett: ingyenes belépés 23:00-ig

Ez a szombat este nem csupán egy buli lesz, hanem egy olyan közösségi élmény, ahol mindenki újra átélheti fiatalsága legszebb dalait és pillanatait. A Mamma Mia ismét bizonyítja: Békéscsabán a retro sosem megy ki a divatból!

Csatlakozz az eseményhez itt: https://fb.me/e/6UqSS1cRl

 

