Vármegyenap – ahol az értékek életre kelnek!

Címkék#Békés Vármegye Önkormányzat#program#Békéscsaba

Jubileumi, 10. alkalommal rendezi meg Békés Vármegye Önkormányzata a Vármegyenapot szeptember 19-én, pénteken és szeptember 20-án, szombaton Békéscsaba főterén!

A kétnapos program során kézműves vásár, nemzetiségi ételek és produkciók, néptáncosok, vármegyénk és településeink értékei várják a Szent István térre kilátogatókat. Továbbá a szervezők a gyermekek és családok számára is számos programmal készülnek.

 

 

