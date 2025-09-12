Hirdetés
Vármegyenap – ahol az értékek életre kelnek!
Jubileumi, 10. alkalommal rendezi meg Békés Vármegye Önkormányzata a Vármegyenapot szeptember 19-én, pénteken és szeptember 20-án, szombaton Békéscsaba főterén!
A kétnapos program során kézműves vásár, nemzetiségi ételek és produkciók, néptáncosok, vármegyénk és településeink értékei várják a Szent István térre kilátogatókat. Továbbá a szervezők a gyermekek és családok számára is számos programmal készülnek.
