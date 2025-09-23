Újjászületett Békéscsaba ikonikus büféje

Új élettel telve nyílt meg az egykori lángosozó a Kazinczy utca és Tábor utca sarkán. A Békéscsabán mintegy 45 éve létező vendéglátóhely már fél éve állt üresen, amikor is egy helyi vállalkozó meglátta benne a fantáziát, és szó szerint újjávarázsolta. A tapasztalata ugyanakkor már megvolt az újraindításhoz, hiszen közel másfél évtizedig üzemeltette hamburgerezőjét a csabai Tesco parkolójában, azonban ezt a páratlan lehetőséget nem akarta elszalasztani, így belevágott az ikonikus büfé felélesztésébe.

A kínálatból mindenki megtalálhatja a saját ízlésének megfelelőt

Azon túl, hogy a büfé felújított épületére ma már szinte rá sem lehet ismerni, a vendéglátóhely egy hangulatos kerthelyiséggel is bővült. De nem csak a külcsín változott, a tulajdonosok legalább akkora hangsúlyt fektettek az ételekre is. A nyitás előtt például komoly kutatást végeztek, csak hamburgerhúsból több mint tíz fajtát teszteltek le, mire kiválasztották az árban és minőségben a legmegfelelőbbet. Emellett változtattak a saláta, a tortilla, valamint a gyros receptúráján is a lehető legjobb ár-érték arány elérése érdekében. A kínálat többi része is átalakult és kiegészült, így melegszendvics, kézműves szendvics, illetve sült kolbász is megtalálható az ajánlatok között. A legnagyobb dobás azonban a gofri, melynek receptjét egy mestercukrász készítette el a büfé számára. Nem kevesebb mint 16 féle gofri közül lehet választani a simától a csoki krémesen át a lekvárosig itt minden megtalálható.

Így nézett ki a felújítás előtt a büfé épülete. Ez alapján jól látható, hogy milyen hatalmas változáson ment keresztül a vendéglátóhely és környezete.

Hosszú nyitvatartás, megfizethető árak és különféle kedvezmények várják a vendégeket

A büfé vezetése nemcsak a minőséget, hanem a kedvező árakat is fontosnak tartotta. Így amellett, hogy menü rendelésekor kedvezmény jár, vannak ételek, melyekből fél adagot is lehet fogyasztani, így egy-egy étkezés a diákok pénztárcáját sem terheli meg túlzottan.

Továbbá a nyitvatartást a helyi igényekhez igazították: a büfé hétfőtől péntekig reggel 6 órától este 19 óráig, míg szombaton reggel 7-től délután 13 óráig várja vendégeit. Aki kíváncsi a részletes kínálatra, annak érdemes felkeresnie a Kazinczy Büfé és Gofrizó hivatalos Facebook-oldalát, ahol folyamatos akciókkal és ajánlatokkal is találkozhatnak a látogatók:

https://www.facebook.com/kazinczybufeesgofrizo