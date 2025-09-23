szeptember 23., kedd

Tekla névnap

17°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Újjászületett Békéscsaba ikonikus büféje

Címkék#büfé gofrizó#étel#kolbász

Kívül-belül megújulva nyitotta meg kapuit a vendéglátóhely, amely közel fél évszázada szolgálja ki vendégeit. A Kazinczy Büfé és Gofrizó minőségi alapanyagokkal, széles kínálattal és megfizethető árakkal várja az érdeklődőket.

PR cikk
Újjászületett Békéscsaba ikonikus büféje

Újjászületett Békéscsaba ikonikus büféje, megnyílt a Kazinczy Büfé és Gofrizó.

Új élettel telve nyílt meg az egykori lángosozó a Kazinczy utca és Tábor utca sarkán. A Békéscsabán mintegy 45 éve létező vendéglátóhely már fél éve állt üresen, amikor is egy helyi vállalkozó meglátta benne a fantáziát, és szó szerint újjávarázsolta. A tapasztalata ugyanakkor már megvolt az újraindításhoz, hiszen közel másfél évtizedig üzemeltette hamburgerezőjét a csabai Tesco parkolójában, azonban ezt a páratlan lehetőséget nem akarta elszalasztani, így belevágott az ikonikus büfé felélesztésébe.

A kínálatból mindenki megtalálhatja a saját ízlésének megfelelőt

Azon túl, hogy a büfé felújított épületére ma már szinte rá sem lehet ismerni, a vendéglátóhely egy hangulatos kerthelyiséggel is bővült. De nem csak a külcsín változott, a tulajdonosok legalább akkora hangsúlyt fektettek az ételekre is. A nyitás előtt például komoly kutatást végeztek, csak hamburgerhúsból több mint tíz fajtát teszteltek le, mire kiválasztották az árban és minőségben a legmegfelelőbbet. Emellett változtattak a saláta, a tortilla, valamint a gyros receptúráján is a lehető legjobb ár-érték arány elérése érdekében. A kínálat többi része is átalakult és kiegészült, így melegszendvics, kézműves szendvics, illetve sült kolbász is megtalálható az ajánlatok között. A legnagyobb dobás azonban a gofri, melynek receptjét egy mestercukrász készítette el a büfé számára. Nem kevesebb mint 16 féle gofri közül lehet választani a simától a csoki krémesen át a lekvárosig itt minden megtalálható.

Így nézett ki a felújítás előtt a büfé épülete. Ez alapján jól látható, hogy milyen hatalmas változáson ment keresztül a vendéglátóhely és környezete.

Hosszú nyitvatartás, megfizethető árak és különféle kedvezmények várják a vendégeket

A büfé vezetése nemcsak a minőséget, hanem a kedvező árakat is fontosnak tartotta. Így amellett, hogy menü rendelésekor kedvezmény jár, vannak ételek, melyekből fél adagot is lehet fogyasztani, így egy-egy étkezés a diákok pénztárcáját sem terheli meg túlzottan.

Továbbá a nyitvatartást a helyi igényekhez igazították: a büfé hétfőtől péntekig reggel 6 órától este 19 óráig, míg szombaton reggel 7-től délután 13 óráig várja vendégeit. Aki kíváncsi a részletes kínálatra, annak érdemes felkeresnie a Kazinczy Büfé és Gofrizó hivatalos Facebook-oldalát, ahol folyamatos akciókkal és ajánlatokkal is találkozhatnak a látogatók:

https://www.facebook.com/kazinczybufeesgofrizo

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu