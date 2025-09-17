Törődj a környezeteddel – add tovább a tényeket!

A dohányzással összeköthető betegségek okaival, az égés és az égéstermékek szerepével, illetve az ártalomcsökkentés lehetőségeivel kapcsolatban rengeteg tévhit él a köztudatban, ami megnehezíti, hogy az érintettek tájékozott döntést hozzanak. Ezért nagyon fontos, hogy objektív támpontokat biztosítsunk a tájékozódásban, a tények megismerésében, hiszen jól dönteni csak a valóság alapján lehet.

A dohányzással összefüggő súlyos betegségek elsődleges oka a dohány égésekor keletkező füst magas károsanyag-tartalma. Azok számára is létezik alacsonyabb károsanyag kitettségű választási lehetőség, akik valamilyen okból nem szoknak le a dohányzásról. A füstmentes technológiák sokfélék lehetnek, de közös jellemzőjük, hogy nem égetik a dohányt, égés híján pedig jelentősen kevesebb ártalmas vegyi anyag keletkezik, mint a cigarettázásnál. A füstmentes technológiák sem kockázatmentesek, tartalmaznak például nikotint, ami egy erősen függőséget okozó anyag, és egyéb káros hatásai mellett megemeli a szívfrekvenciát és a vérnyomást, valamint káros hatással van az emberi reprodukciós rendszerre is.

A dohányzás minden formája káros. A legjobb természetesen az, ha el sem kezdünk dohányozni. Ha pedig már dohányzunk, szokjunk le, mivel kizárólag a leszokással csökkenthető a legnagyobb valószínűséggel a dohányzáshoz kapcsolódó betegségek kialakulásának kockázata, ezért aki elhatározta, hogy leszokik, azt elhatározásában támogatni kell, valamint érdemes igénybe venni a különféle leszokástámogató programok segítségét is.

Abban az esetben, ha nem szokunk le, érdemes tájékozódni az ártalomcsökkentésről. A füstmentes technológiák használatakor nincs égés, így csökkenthető a környezetbe és a szervezetbe jutó káros anyagok száma, ami nem csak a dohányosra, de a környezetében lévőkre is hatással van.

Az ártalomcsökkentés alapja a megbízható információk ismerete. Azzal segíthetünk a legtöbbet a környezetünkben élő dohányosoknak, ha tájékozódunk a tényekről és azokat megosztjuk velük is.

Az ártalomcsökkentésről a fustmentes.hu oldalon tájékozódhatunk bővebben.