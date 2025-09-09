Szeptemberi “bevásárló” lista a Plazma Centernél

Toborzó kampány

Eddig csak a történeteket hallgattad az életmentő, önkéntes szuperhősökről, akik ráadásul néhány óra önzetlen segítséggel 100.000 Ft készpénzt is hazavihetnek? Alkalmasíts, és csatlakozz Te is a plazmaadó hősök táborához!

Foglalj időpontot a Plazma Centerbe, menj át az alkalmassági vizsgálaton, és életed első 5 plazmaadásával összesen 100.000 forint üti a markodat, tehát minden adásodra (1-5.) 20.000 forint a juttatás, amit tápláló finomságokkal is kiegészítünk.

Foglalj időpontot a plazmacenter.hu oldalon, és válj plazmaadó hőssé!

Szeptemberi újrakezdő ajánlat

Beköszöntött az ősz, a természet pedig lassan álomba merül – de a már több mint fél éve pihenő plazmaadó hősöknek igazán megéri most ébredezni. Újraalkalmasítani pedig még inkább, hiszen ha szeptemberben kezded újra a plazmaadást, az első 5 alkalommal összesen 76.000 Ft-ot zsebelhetsz be.

Újraalkalmasítást követő 1. plazmaadás: 15.000 Ft (az alkalmasításért járó 5000 Ft-tal együtt)

Újraalkalmasítást követő 2. plazmaadás: 11.000 Ft

Újraalkalmasítást követő 3. plazmaadás: 15.000 Ft

Újraalkalmasítást követő 4. plazmaadás: 15.000 Ft

Újraalkalmasítást követő 5. plazmaadás: 15.000 Ft

Minden 5. plazmaadás: +5000 Ft hűségdíj

Ehhez pedig nincs más dolgod, mint időpontot foglalni egy újraalkalmasítási vizsgálatra a plazmacenter.hu oldalon…

Szerencse Szeptember

Minden szerdán kaparós sorsjeggyel várjuk plazmaadó hőseinket. Emellett a hónapban két szombaton is extra ajándéksorsoláson vehetsz részt:

Szeptember 13. szombat: egy 30.000 Ft értékű DM-ajándékutalványt sorsolunk ki a napi plazmaadók között.

Szeptember 20. szombat: egy fehérjedús finomságokkal teli, őszi ajándékcsomagot sorsolunk ki a napi plazmaadók között.

3x adás és Hősök Napja

Plazmaadóként Te vagy a mi hősünk. És persze nemcsak a miénk, hanem számos betegé is, akik kizárólag a te plazmádból készülő gyógyszerekre támaszkodva élhetnek teljes életet.

Ha szeptemberben 3x jössz hozzánk plazmát adni, jó hírünk van: októberben az alapjuttatásod összegét 15.000 Ft-ra* emeljük fel.