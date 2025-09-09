1 órája
Szeptemberi “bevásárló” lista a Plazma Centernél
Az iskolakezdésre már biztosan rengeteg bevásárlókörúton vagy túl: tanszerek, bútor, hátizsák… Most mutatunk egy “bevásárló” listát, amin csupa olyan tétel szerepel, amiknek a kipipálása csak növeli az őszre félretett büdzsédet. Íme a szeptemberi Plazma Center akciók, amikkel megállíthatatlan szuperhősök, visszatérő életmentők és újonnan alkalmasítók is jól járnak.
Toborzó kampány
Eddig csak a történeteket hallgattad az életmentő, önkéntes szuperhősökről, akik ráadásul néhány óra önzetlen segítséggel 100.000 Ft készpénzt is hazavihetnek? Alkalmasíts, és csatlakozz Te is a plazmaadó hősök táborához!
Foglalj időpontot a Plazma Centerbe, menj át az alkalmassági vizsgálaton, és életed első 5 plazmaadásával összesen 100.000 forint üti a markodat, tehát minden adásodra (1-5.) 20.000 forint a juttatás, amit tápláló finomságokkal is kiegészítünk.
Foglalj időpontot a plazmacenter.hu oldalon, és válj plazmaadó hőssé!
Szeptemberi újrakezdő ajánlat
Beköszöntött az ősz, a természet pedig lassan álomba merül – de a már több mint fél éve pihenő plazmaadó hősöknek igazán megéri most ébredezni. Újraalkalmasítani pedig még inkább, hiszen ha szeptemberben kezded újra a plazmaadást, az első 5 alkalommal összesen 76.000 Ft-ot zsebelhetsz be.
- Újraalkalmasítást követő 1. plazmaadás: 15.000 Ft (az alkalmasításért járó 5000 Ft-tal együtt)
- Újraalkalmasítást követő 2. plazmaadás: 11.000 Ft
- Újraalkalmasítást követő 3. plazmaadás: 15.000 Ft
- Újraalkalmasítást követő 4. plazmaadás: 15.000 Ft
- Újraalkalmasítást követő 5. plazmaadás: 15.000 Ft
Minden 5. plazmaadás: +5000 Ft hűségdíj
Ehhez pedig nincs más dolgod, mint időpontot foglalni egy újraalkalmasítási vizsgálatra a plazmacenter.hu oldalon…
Szerencse Szeptember
Minden szerdán kaparós sorsjeggyel várjuk plazmaadó hőseinket. Emellett a hónapban két szombaton is extra ajándéksorsoláson vehetsz részt:
Szeptember 13. szombat: egy 30.000 Ft értékű DM-ajándékutalványt sorsolunk ki a napi plazmaadók között.
Szeptember 20. szombat: egy fehérjedús finomságokkal teli, őszi ajándékcsomagot sorsolunk ki a napi plazmaadók között.
3x adás és Hősök Napja
Plazmaadóként Te vagy a mi hősünk. És persze nemcsak a miénk, hanem számos betegé is, akik kizárólag a te plazmádból készülő gyógyszerekre támaszkodva élhetnek teljes életet.
Ha szeptemberben 3x jössz hozzánk plazmát adni, jó hírünk van: októberben az alapjuttatásod összegét 15.000 Ft-ra* emeljük fel.
A 3. októberi plazmaadásod időpontja pedig egyúttal a te saját, különbejáratú Hősök Napja alkalmad is: ekkor +1000 Ft jár, azaz összesen 16.000 Ft juttatással várunk.
*Szigorúan véve csak a havi első 5 adásodra vonatkozik az emelt juttatás, de ennél többször egyébként sem javasoljuk, hogy plazmát adj. Heti egy, azaz havi 4 plazmaadással kényelmesen teljesítheted az évi max. 45 plazmaadást, valamint legjobb akcióinkat is simán aktiválhatod – és persze, ami mindennél fontosabb, számtalan embernek segíthetsz.
VIP-juttatások és VIP-évszak
4x is nagyon megéri plazmát adni szeptemberben: ekkor ugyanis VIP-ajánlatunk keretein belül, októberben ez vár rád:
EMELT JUTTATÁS
- októberi plazmaadásod: 16.000 Ft
- októberi plazmaadásod: 16.000 Ft
- októberi plazmaadásod: 17.000 Ft (Hősök Napja bónusszal)
- és 5. októberi plazmaadásod: 16.000 Ft
VIP-AJÁNDÉKOK
- 100.000 Ft készpénzt nyerhetsz sorsolásunkon
- 1. VIP-plazmaadásod alkalmával kaparós sorsjegyet húzhatsz, amivel nemcsak Plazma Center ajándékokat nyerhetsz, de akár 2x vagy 3x magasabb esélyt is a fenti fődíjra.
VIP-ÉVSZAK
Azok között, akik az ősz minden hónapjában VIP-teljesítményt nyújtanak – azaz szeptemberben, októberben és novemberben is 4x adnak plazmát – 200.000 Ft készpénzt sorsolunk ki!
A legjobban azok járnak, akiknek közösen segíthetünk
Az igazi szupererő az összefogás erejében rejlik: az életmentő, mesterséges úton nem előállítható vérplazma gyűjtése mellett a Plazma Center közössége ott segít, ahol csak tud.
Nyáron például a békéscsabai Plazma Center munkatársai a négylábú barátainknak is örömet szereztek: 130 kg kutyatápot adományoztunk a Remény-Lak Állatvédő Egyesület részére, munkatársaink pedig személyesen is ellátogattak az egyesülethez, hogy kutyasétáltatással és egy kis szeretettel is hozzájáruljanak az ott élő állatok boldogságához.
Hálásan köszönjük a Remény-Lak fantasztikus munkáját, és örülünk, hogy részesei lehettünk ennek a szép ügynek. Ez is egy olyan csodálatos lehetőség, amit plazmaadó hőseinknek köszönhetünk – látogass el hozzánk te is, és legyél részese egy igazi közösségnek!
