Vége a várakozásnak, indul a 27. Szarvasi Szilvanapok!

Elérkezett a várva várt nap, hiszen péntek délután elstartolnak a 27. Szarvasi Szilvanapok programjai! Ezúttal sztárfellépők egész sora várja majd a látogatókat a Templom téri nagyszínpadnál. Pénteken este Majka, DR BRS, DJ Regán Lili gondoskodik a fergeteges hangulatról, míg szombat este a Follow the Flow, Lotfi Begi és DJ Yamina szórakoztatja a közönséget. Ha te sem szeretnél lemaradni a nagy koncertekről, akkor még online megvásárolhatod a jegyeidet az alábbi linkeken:

Péntek:

https://cooltix.hu/event/6851217da805508250d5e8d4

Szombat:

https://cooltix.hu/event/685124a3e671cc9a43ec045c

A szombati nap esetében fontos kiemelni, hogy a PLUMPI20 kóddal -20% kedvezménnyel válthattok jegyet. Ha pedig inkább a helyszínen vásárolnál belépőt, akkor arra is van lehetőség.

Gasztroprogramok minden mennyiségben

A gasztronómia ezúttal még komolyabb hangsúlyt kap a fesztiválon, így a hagyományokhoz híven lesz pálinka minősítés, melyre személyesen a Várkert Vendégházban (5540 Szarvas, Üdülő sétány 1.) lehet pénteken 17-19 óráig, valamint szombaton 8.00–9.00-ig. Az eredményhirdetést szombaton 17 órakor tartják a Várkert színpadon. Nem maradhat el továbbá Szarvas kedvenc szilvás sütije verseny sem. Idén hagyományőrző süti, modern süti, egészségmegőrző süti kategóriákban nevezhettek a résztvevők, ugyanakkor a háromtagú zsűri díjazza továbbá a Legfiatalabb, a Legidősebb és a Közönség kedvencét is. A verseny eredményhirdetése vasárnap 10:00-kor lesz a Várkert színpadon, a Kacsa-tónál.

A családi programok és az ingyenes koncertek sem hiányozhatnak a fesztiválról

A Szarvasi Szilvanapok a Templom téri nagykoncertek mellett számos díjmentes családi programot is kínál az érdeklődők számára több népszerű hazai fellépővel. Lesz kézműves vásár, gyerekprogramok, gasztroudvar, utcabál, családi játékok, vidámpark, így mindenki megtalálhatja magának a legjobb élményt. A Várkert színpadon többek között fellép a The Biebers, Sterbinszky, Szandi, Vasovszki Live, Animal Cannibals, illetve a Hősök is. A Park színpad pedig többségében rock és családi előadókkal, valamint a Cervinus Teátrum művészeivel telik majd meg. Ezúttal vasárnap is lesznek programok a Várkert színpadán, így jön például Márió a harmonikás, a fesztivál pedig Ismerős Arcok koncerttel zárul.