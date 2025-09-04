szeptember 4., csütörtök

1 órája

Kertmozi Éjszakai Wellness a Gyulai Várfürdőben!

Készüljetek, mert egy felejthetetlen programmal zárjuk a nyarat!

PR cikk
A Gyulai Várfürdő ismét elhozza a kertmozi varázsát, ahol a Mamma Mia filmet a csillagos égbolt alatt nézheted, miközben a kellemesen meleg medencében lazulsz.

Időpont: 2025. szeptember 6., szombat
Vetítés kezdete: 20:30 óra
Helyszín: Gyulai Várfürdő
Belépés: 20:00-tól a Téli főbejáraton keresztül.

A mozi élmény a Gyulai Várfürdő Éjszakai Wellness belépőjegyével INGYENES!

A belépő ára: 2800 Ft/fő.

 

