Hirdetés
2 órája
Kertmozi Éjszakai Wellness a Gyulai Várfürdőben!
Készüljetek, mert egy felejthetetlen programmal zárjuk a nyarat!
A Gyulai Várfürdő ismét elhozza a kertmozi varázsát, ahol a Mamma Mia filmet a csillagos égbolt alatt nézheted, miközben a kellemesen meleg medencében lazulsz.
Időpont: 2025. szeptember 6., szombat
Vetítés kezdete: 20:30 óra
Helyszín: Gyulai Várfürdő
Belépés: 20:00-tól a Téli főbejáraton keresztül.
A mozi élmény a Gyulai Várfürdő Éjszakai Wellness belépőjegyével INGYENES!
A belépő ára: 2800 Ft/fő.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre