Idén is futva segíthet a kormányhivatal és a Gál Ferenc Egyetem jótékonysági rendezvényén

Nevezni elsősorban elektronikus úton, a https://www.e-nevezes.hu/hu/esemeny/show/1167 linken lehet szeptember 30-án éjfélig vagy a maximális, 800 fős futólétszám eléréséig.

A kormányhivatal és az egyetem jótékonysági futóversenyének célja az, hogy felhívja a figyelmet az egészséges életmód fontosságára, a sport közösségépítő erejére, az összefogás és a jótékonykodás, a jószolgálat fontosságára. A nevezési díjakból és a helyszíni adományokból befolyó összeget idén is jótékony célokra ajánlják fel, fordítják a szervezők. A verseny a Szent István térről rajtol és a Gyulai utat, Bajza utcát, a Derkovits sort, illetve a József Attila utcát érintve a Szent István térre futnak be a résztvevők.

A gyermekfutamok fél tíztől, a felnőtt futamok pedig tíz órától rajtolnak. Előbbi kategóriában 100, 300, 500, 800 és 1000 méteren állhatnak rajtvonalhoz a legkisebbek. Az 1-3 éves korosztály 100, a 4-5 évesek 300, a 6-7 év közöttiek 500, a 8-9 évesek 800 métert, míg a 10-12 éves korosztály egy kilométert teljesítenek. A felnőttek mezőnyében indulók 3, 6 és 12 kilométeres egyéni távokon, illetve 12 kilométeren, négyes váltóban állhatnak rajthoz.

