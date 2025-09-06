szeptember 6., szombat

Idén is futva segíthet a kormányhivatal és a Gál Ferenc Egyetem jótékonysági rendezvényén

Címkék#Békés Vármegyei Kormányhivatal#Gál Ferenc Egyetem#jótékonysági futás

Október 5-én, vasárnap idén immáron ötödik alkalommal rendezi meg a „Fuss és Segíts!” elnevezésű jótékonysági futóversenyt Békéscsabán a Békés Vármegyei Kormányhivatal és Gál Ferenc Egyetem.

PR cikk
 

Nevezni elsősorban elektronikus úton, a https://www.e-nevezes.hu/hu/esemeny/show/1167 linken lehet szeptember 30-án éjfélig vagy a maximális, 800 fős futólétszám eléréséig. 

A kormányhivatal és az egyetem jótékonysági futóversenyének célja az, hogy felhívja a figyelmet az egészséges életmód fontosságára, a sport közösségépítő erejére, az összefogás és a jótékonykodás, a jószolgálat fontosságára. A nevezési díjakból és a helyszíni adományokból befolyó összeget idén is jótékony célokra ajánlják fel, fordítják a szervezők.  A verseny a Szent István térről rajtol és a Gyulai utat, Bajza utcát, a Derkovits sort, illetve a József Attila utcát érintve a Szent István térre futnak be a résztvevők.

A gyermekfutamok fél tíztől, a felnőtt futamok pedig tíz órától rajtolnak. Előbbi kategóriában 100, 300, 500, 800 és 1000 méteren állhatnak rajtvonalhoz a legkisebbek. Az 1-3 éves korosztály 100, a 4-5 évesek 300, a 6-7 év közöttiek 500, a 8-9 évesek 800 métert, míg a 10-12 éves korosztály egy kilométert teljesítenek. A felnőttek mezőnyében indulók 3, 6 és 12 kilométeres egyéni távokon, illetve 12 kilométeren, négyes váltóban állhatnak rajthoz. 

Tavaly több mint hétszázan futottak a jó cél érdekében, idén a maximális nevezési létszám 800 fő lesz. Elektronikus úton nevezni erre a linkre kattintva lehet.

A részletes versenykiírásról, a nevezési díjakról, a verseny útvonaláról, valamint minden további információról ide kattintva olvashat még többet.

 

