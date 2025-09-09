szeptember 9., kedd

Elektromos Szeged – jön az E Street Parade!

Szeptember 14-én Szeged nemcsak a Tisza fővárosa lesz, hanem egy napra az elektromobilitásé is. A belvárosi Széchenyi teret ellepik a legmodernebb elektromos és hibrid járművek, a rakparton pedig felbőgnek – vagy inkább hangtalanul suhannak – az elektromos gokartok. Ez az E Street Parade, Magyarország legnagyobb elektromobilitási rendezvénye, amely egész napos, ingyenes programmal várja a családokat, az autórajongókat és a jövő technológiái iránt érdeklődőket.

Elektromos Szeged – jön az E Street Parade!

Forrás: E Street Parade

Formula E-sztárok testközelből

Ha eddig csak a tévében láttad a motorsport világsztárjait, most itt a lehetőség, hogy élőben találkozz velük! Szegedre érkezik Nick Heidfeld, a Formula 1 és Formula E egyik legismertebb pilótája, valamint Sébastien Buemi, négyszeres Le Mans-győztes, többszörös Formula E- és WEC-bajnok. Igazi nagyágyúk, akik az autósport múltját és jövőjét egyszerre képviselik. 

A pilótákkal Nagy Dániel (M4 Sport szakkommentátor) beszélget. 

Forrás: E Street Parade

De a magyar sikerek sem maradnak el: a 2024-es FIA Motorsport Games gokartszlalom dobogósai, Benedek Anna és Sturcz Molnár Balázs, valamint Horn Lilla és Szabó Ádám is megmutatják, milyen tehetségek bontogatják szárnyaikat hazánkban.

Új korszak versenye: a gokartszlalom

A Huszár Mátyás rakparton egész nap izgalom vár – itt rendezik az első magyarországi Gokartszlalom Nagydíjat. Ez a vadonatúj versenyforma látványos és pörgős, ráadásul akár egyfajta belépő is lehet a 2026-os FIA Motorsport Games világába. Lányok és fiúk jelentkezését várjuk két kategóriában. 

Forrás: E Street Parade

Igazi adrenalinlöket minden motorsportrajongónak!

Szórakozás kicsiknek és nagyoknak

Az E Street Parade azonban nemcsak a sebességről szól. A Széchenyi téren a legújabb elektromos autók és motorok sorakoznak, amelyeket nemcsak megcsodálni lehet, de néhányat akár ki is próbálhatsz. A gyerekeket elektromos gokartok, motorok és interaktív játékok várják, így garantált a családi élmény.

Forrás: E Street Parade

A jövő itt és most

Az esemény célja, hogy közelebb hozza az emberekhez az elektromobilitást és a fenntartható közlekedést. A rendezvény reggel 9 órától este 6-ig tart, és ami a legjobb: a belépés teljesen ingyenes.

2025. szeptember 14., vasárnap

Széchenyi tér és Huszár Mátyás rakpart, Szeged

Belépés: ingyenes

INFÓK: www.estreetparade.hu | facebook.com/estreetparade| instagram.com/e_streetparade

Forrás: E Street Parade

 

