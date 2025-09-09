szeptember 9., kedd

Az eladósodás veszélyei – mérlegeljünk körültekintően hitelfelvétel előtt

Címkék#jövedelem#pénzügyi navigátor#hitelfelvétel

A nem körültekintő hitelfelvétel komoly anyagi nehézséget okozhat az egész család számára. Hiszen a legtöbb hitel esetén hosszú távra jelent kötöttséget pénzügyileg. Érdemes időt szánni a kockázatok mérlegelésére, és arra, hogy valóban szükséges-e hitel felvenni, hosszú távon a személyes vagy családi költségvetés elbírja-e a havonta jelentkező anyagi terhet.

PR cikk

Többek között az alábbiakat végiggondolni a hitelfelvétel előtt:

  • Ha nagyobb hitelt vesz fel, mint aminek rendszeres terheit hosszú távon is biztosan bírja, megnő az esélye annak, hogy a kölcsönt nem tudja maradéktalanul visszafizetni. Mindez nagyon súlyos anyagi helyzethez vezethet. Számos szabály van érvényben a túlzott eladósodottság megelőzése vagy elkerülése érdekében, fontos azonban, hogy hitelfelvétel előtt mindenki tisztában legyen saját lehetőségeivel! Ingatlan vásárlás előtt számolni kell a hitelezés mellett egyéb költségekkel is, ügyvédi díj, közjegyzői díj, illeték stb.
  • Szánjon időt arra, hogy felmérje a kínálatot! A hitelnyújtás is szolgáltatás, melyből Ön választja ki a legmegfelelőbbet, ezért legalább 4-5 intézmény ajánlatát mindenképpen hasonlítsa össze! 

Kérjen részletes tájékoztatást a hitelintézetektől a kamatozásról, a különféle díjakról és költségekről, a teljes hiteldíjmutatóról (THM), a kalkulált törlesztési összegről, a kamat- és díjfeltételek lehetséges változásáról, az adóst terhelő összes kötelezettségről!

  • A tájékoztatásra törvény kötelezi a hitelezőket. Mindig olvassa végig a kapott dokumentumokat! Amennyiben valamit nem ért, kérjen segítséget az ügyintézőtől!
  • A különböző hitelek összehasonlításának egyik legegyszerűbb módja a THM, azaz a teljes hiteldíjmutató összevetése. Minél alacsonyabb tehát a THM, annál kedvezőbb a fizetendő teljes hiteldíj, vagyis annál olcsóbb a kölcsön.
  • Jogszabályi előírásoknak megfelelően a hitelezők még a hitel felvételét megelőzően kötelesek felmérni ügyfelük hitelképességét. Figyelembe kell venniük az igénylő jövedelmi helyzetét, az igénylő háztartás jövedelmi helyzetét, az igénylő összes ismert hiteltartozását. 2015. január 1-jétől hatályos az úgynevezett adósságfék-szabályozás, ami alapvetően két fő pillérből áll. A jövedelemarányos törlesztőrészlet-mutató (JTM) az ügyfelek rendszeres, legális jövedelmének meghatározott arányában korlátozza az új hitel felvételekor maximálisan vállalható törlesztési terheket, és ezáltal mérsékli az eladósodást. A hitelfedezeti mutató (HFM) a fedezett hiteleknél (pl. jelzáloghitelek, gépjárműhitelek) a fedezetek értékének arányában korlátozza a felvehető hitelek nagyságát.

Hitellel kapcsolatos további, és egyéb pénzügyi témájú kérdéseik esetén díjmentes segítséget kérhetnek a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szakértőitől! http://penzugyifogyaszto.hu/

Elérhetőségek:

Cím: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6., földszint (a Munkaügyi Központ ügyfélterében)
Telefon: +36-70/243-2840 (ügyfélfogadási időben!) 
E-mail: [email protected] 
Web: www.penzugyifogyaszto.hu

Ügyfélfogadás:
HÉTFŐ: 8:00-14:00  //  KEDD: 10:00-16:00  //  CSÜTÖRTÖK: 10:30-16:30

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.

 

