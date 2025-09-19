A természet hangulata és a zene ereje újfent együtt, ahol a dallamok és a táj harmóniája különleges élményt ígér

A „Muzsikál az erdő” a Körösök völgyében pénteki programjai a gyulai Almásy-kastély parkjában platán óriásokkal övezve, a szombati rendezvény Gyula – Városerdő tölgy-kőris-szil erdejében, a vasárnapi eseményei pedig határon túl, Nagyvárad közelében, Szentjobb település tölgyes lombkoronája alatt valósulnak meg.

Erdő és a művészetek

2015 óta évről évre jelentkezik a rendezvénysorozat ebben a térségben, ahol az erdő és a művészetek kedvelői várják, az érdeklődés egyre széleskörűbb. A „Muzsikál az erdő” értékei a fenntarthatóságra nevelés, a helyi közösségek megerősítése, az összefogás jelentősége, a helyi értékek, a fenntartható gazdálkodás felkarolása, a helyi termékek fogyasztása, a Kárpát-medencei hagyományok megőrzése, az erdők növény- és állatvilágának megismerése, szeretete, a környezet védelme, a természettel harmóniában való létezés.

A „Muzsikál az erdő” bízik benne, hogy a családtagok együtt élvezik a rendezvényt, hiszen minden korosztály számára tartogat színvonalas programokat. Az erdő kiváló tere a közösségi eseményeknek, az erdő értékei felerősítik a művészi élményeket, megnyugtatják a lelket, energiával töltik fel a testet.

Fotó: Czimer Tamas

Programok színes palettája várja az érdeklődőket

A gyulai rendezvény az Országos Erdészeti Egyesület által szervezett Erdők Hete regionális megnyitója is egyben. Az erdei programok színes palettáját vonultatja fel a „Muzsikál az erdő”. A szakvezetéses erdei sétákon érdekességeket tudhatunk meg az erdő életközösségéről. Különleges erdei helyszíneken, sajátos akusztikával rendelkező erdei koncertterekben magas színvonalú előadások szólalnak meg.

A program lehetőséget biztosít a helyi művészek, fiatal tehetségek bemutatkozására, a helyi értékek megismertetésére, s az országos, sőt világhírű előadóművészek fellépésére. Néhány példa a programokból: erdei séták, klasszikus, népzenei, jazz és világzenei koncertek, kézműves foglalkozások, hagyományőrző szilvalekvárfőzés, bemutató a komposztálásról, szelektív hulladékgyűjtésről, környezettudatosságra nevelő műhelyek, ismeretterjesztő előadások, kerékpár és kenu túra, helyi termékek.