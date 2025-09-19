3 órája
A természet hangulata és a zene ereje újfent együtt, ahol a dallamok és a táj harmóniája különleges élményt ígér
Szeptember 26 és 28-a között, péntektől vasárnapig várja az érdeklődőket a „Muzsikál az erdő” a Körösök völgyében című rendezvénysorozat. Az esemény keretében ezúttal is három helyszínen szerveznek izgalmas programokat.
A „Muzsikál az erdő” a Körösök völgyében pénteki programjai a gyulai Almásy-kastély parkjában platán óriásokkal övezve, a szombati rendezvény Gyula – Városerdő tölgy-kőris-szil erdejében, a vasárnapi eseményei pedig határon túl, Nagyvárad közelében, Szentjobb település tölgyes lombkoronája alatt valósulnak meg.
Erdő és a művészetek
2015 óta évről évre jelentkezik a rendezvénysorozat ebben a térségben, ahol az erdő és a művészetek kedvelői várják, az érdeklődés egyre széleskörűbb. A „Muzsikál az erdő” értékei a fenntarthatóságra nevelés, a helyi közösségek megerősítése, az összefogás jelentősége, a helyi értékek, a fenntartható gazdálkodás felkarolása, a helyi termékek fogyasztása, a Kárpát-medencei hagyományok megőrzése, az erdők növény- és állatvilágának megismerése, szeretete, a környezet védelme, a természettel harmóniában való létezés.
A „Muzsikál az erdő” bízik benne, hogy a családtagok együtt élvezik a rendezvényt, hiszen minden korosztály számára tartogat színvonalas programokat. Az erdő kiváló tere a közösségi eseményeknek, az erdő értékei felerősítik a művészi élményeket, megnyugtatják a lelket, energiával töltik fel a testet.
Programok színes palettája várja az érdeklődőket
A gyulai rendezvény az Országos Erdészeti Egyesület által szervezett Erdők Hete regionális megnyitója is egyben. Az erdei programok színes palettáját vonultatja fel a „Muzsikál az erdő”. A szakvezetéses erdei sétákon érdekességeket tudhatunk meg az erdő életközösségéről. Különleges erdei helyszíneken, sajátos akusztikával rendelkező erdei koncertterekben magas színvonalú előadások szólalnak meg.
A program lehetőséget biztosít a helyi művészek, fiatal tehetségek bemutatkozására, a helyi értékek megismertetésére, s az országos, sőt világhírű előadóművészek fellépésére. Néhány példa a programokból: erdei séták, klasszikus, népzenei, jazz és világzenei koncertek, kézműves foglalkozások, hagyományőrző szilvalekvárfőzés, bemutató a komposztálásról, szelektív hulladékgyűjtésről, környezettudatosságra nevelő műhelyek, ismeretterjesztő előadások, kerékpár és kenu túra, helyi termékek.
A „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat fő célja: az erdő és a zene, a művészet erejével a környezettudatos, fenntartható életvitel irányába mozdítani a program résztvevőit. Az idei év kiemelt üzenete, hogy lassuljunk le az erdő természetes ritmusára.
Részletes információk: www.muzsikalazerdo.hu
A „Muzsikál az erdő” a Körösök völgyében részletes programja
Szeptember 26., péntek
Gyula, az Almásy-kastély parkja.
10.00-tól „Muzsikál az erdő” kenutúra. Részvétel csak előzetes regisztrációval: [email protected] tel.: 30/9071-559.
15.00: Kiállítás a „Muzsikál az erdő” Gyermekrajzpályázat és Fotópályázat nyertes műveiből.
15.15: Természetismereti élményséta a Kastélypark faóriásai között. Vezeti Szabó Lajos erdőmérnök. A fák szerepe a klímaváltozásban. A kastélypark története - Puskás Lajos erdőmérnök
16.15: Gyulai Erkel Ferenc Ifjúsági Fúvószenekar. Vezeti: Szekeres István.
17.30: Cselló XXL - Rohmann Ditta csellóművész és tanítványai.
18.30: Petrás Mária és barátai.
Szeptember 27., szombat
Gyula - Városerdő, DALERD ZRT. Erdészeti Erdei Iskola
8.30 :„Muzsikál az erdő” kerékpártúra (Cél az erdei koncert helyszíne Városerdőn keresztül)
1. Indulás Sarkadról: Sarkadi Általános Iskola, Gyulai út 17. 8.45-kor.
2. Indulás Gyuláról: a Gyulai Vártól. Indulás: 8.30.
9.30: Erdei élményséta (2,8 km) a Fekete-Körös vasúti híd Gátőrháztól. „Az erdő átölel, éltet és fenntarthatóságra nevel.” Szakvezetők: Szabó Lajos, Puskás Lajos, Gaest Gergő, Szanyi Zsolt erdőmérnökök. Témák: A Mályvádi erdő titokzatos világa. Fenntartható erdőgazdálkodás, ökológiai vízpótlás. Erdeink Túlélésének lehetőségei a klímaváltozásban. Közreműködik: Katkó Ferenc színművész
11.00: Erdei koncert a Mályvádi erdőben a nagy szilfánál (Kijutás az erdei koncert helyszínére a Gátőrháztól erdei sétával (Fekete-Körös vasúti híd 9.30).
Bartók Béla Vegyeskar (Békéscsaba), Erkel Ferenc Vegyeskar (Gyula), Karnagy: Perlaki Attila.
Körös Rézfúvós Kvintett. Művészeti vezető: Döge Csaba.
Koncert után irány Városerdő
További programok az erdei iskola körüli tölgy-kőris-szil erdőben
11.00-18.00: Hagyományőrző szilvalekvárfőzés Zolnai Éva őstermelővel.
12.00-tól: Étkezési lehetőség az Erdei Iskolánál.
Helyi termékek bemutatója és vására (méz, sajt, szappan, lekvár, sonka, szörp stb.)
Gyermekprogramok: Bábika Játszóház, vásári fajátékok, kézműves foglalkozások. Hagyományőrző íjász és fegyver bemutató. Vezeti: Megyesi Tibor.
Víz – erdő – eredő. Hol az élet forrása? Interaktív játék az erdő és a víz kapcsolatáról. Vezeti: Mazál István.
12.00-16.00: Komposztálás jelentősége a fenntartható életmódban. Gyakorlati bemutató.
12.00-18.00: Válasz a klímaváltozásra: Ültess fát! Hatvanezer Fa Egyesület standja.
13.00-tól Solymászbemutató. Vezeti: Helt Enikő.
13.00: Dihenné Rucz Erika mesemondó. Hangszeren közreműködik Bíró József.
13.30: Kiállítás a Székely Aladár Fotóklub tagjainak képeiből, fotóiból, a 2025-ös „Muzsikál az erdő” Fotópályázat és Gyermekrajzpályázat nyertes alkotásaiból. Megnyitja: Bánfi Barnabás, a Fotóklub elnöke.
14.00 A regionális Erdők Hete rendezvénysorozat megnyitása az Összetartás domborműnél. Mocz András, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára, dr. Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere, Szanyi Zsolt, a DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. erdészeti igazgatója, Szabó Lajos, a Muzsikál az Erdő Alapítvány elnöke.
Erdei koncert:
Békés Megyei Szimfonikus Zenekar Kamarazenekara, művészeti vezető: Uhrin Viktor.
15.30: Fabók Mancsi Bábszínháza.
16.30: Misztrál együttes.
18.00: Sárik Péter Trió.
A program végén baráti koccintás, tábortűz
Szeptember 28., vasárnap
Helyszín: Szentjobb község, Nagyvárad közelében
(Időpontok helyi idő szerint)
11.00-tól helyi termékek bemutatója. Kiállítások: a „Muzsikál az erdő” Gyermekrajzpályázat és Fotópályázat nyertes művei.
11.00: Gyermekprogramok: népi kézműves foglalkozás gyerekeknek, Bábika Játszóház
Víz – erdő – eredő. Hol az élet forrása? Interaktív játék az erdő és a víz kapcsolatáról. Vezeti: Mazál István.
Hagyományőrző íjászbemutató. (Pusztai Farkasok Ordas Nemzetség).
Környezetvédelmi kézműves műhely gyerekeknek.
Eco-Mountain Transylvania Egyesület (Nagyvárad).
Komposztálás és szelektív hulladékgyűjtés bemutató. ECO Bihor és az AVE Bihor
Környezeti nevelési játékok a nagyváradi Grund Schoollal.
11.00: Vadvirág Népdalkör (Szentjobb).
Veronaki zenekar gyermekkoncertje.
12.30 Erdei séta a fogadótérről az erdei koncert helyszínére. Téma: Az erdei életközösség, a fenntartható erdőgazdálkodás. Vezetők: Szabó Lajos, Kiss István erdőmérnökök.
14.00 Erdei koncert.
Köszöntők: Böcskei László, Nagyváradi püspök, Szabó Lajos, a Muzsikál az Erdő Alapítvány elnöke.Ű
A Nagyváradi Művészeti Líceum fiatal tehetségei. Művészeti vezető: Nagy Gabriella, a Nagyváradi Művészeti Líceum igazgatóhelyettese.
14.30: Patachich Trió - Artur Kaganovskiy, hegedű, Kaganovskiy Eszter, brácsa, Kállay Ágnes, cselló.
Kaganovskiy és tanítványai (Nagyvárad).
15.30: Erdei séta vissza a fogadótérre.
16.30: Érsemjéni Ezüstperjécske Néptánccsoport. Művészeti vezető: Sütő Szabolcs.
Török Tilla Trió.
Bokréta Citeraegyüttes (Temesvár). Művészeti vezető: Szabó Ferenc.
A Nagyváradi Művészeti Líceum fiatal tehetségei.
