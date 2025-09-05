1 órája
A gasztronómia szerelmeseit is várja a Szarvasi Szilvanapok
Már csak néhány nap és újra a szilváról szól minden Szarvason! A sztárfellépők és családi programok mellett a gasztronómia legalább akkora hangsúlyt kap majd az idei Szarvasi Szilvanapokon.
Idén is számos gasztronómiai program várja majd a Szarvasi Szilvanapok látogatóit, többek között lesz pálinkaminősítés és megrendezik a szilvás sütik versenyét is.
Sokan a különböző koncertek, szórakoztató programok miatt látogatnak ki a Szarvasi Szilvanapokra, azonban fontos szerepet kap a gasztronómia is a fesztiválon. Számos szilvás étel és ital kóstolható majd meg a rendezvényen, továbbá többféle program is kapcsolódik a népszerű gyümölcs finomabbnál finomabb felhasználásához.
Idén is lesz pálinkaminősítés
A szilvanapi hagyományokhoz híven idén is lesz pálinka/ párlat minősítés. Nevezni fél liter szilva, vagy más gyümölcsből készült pálinkával/párlattal lehet. Személyenként egyféle pálinkából/párlatból egy nevezést tudnak a szervezők elfogadni, pl. szilvából készült pálinkából/párlatból csak egy évjáratot. A pálinkákat, párlatokat szilva és más egyfajú gyümölcs kategóriákban minősíti a zsűri. Minden kategóriában arany, ezüst és bronz minősítést lehet nyerni. A bírálati szempontok között a tisztaság, a szín, az illat és az íz is fontos szerepet játszik. Fontos tudni, hogy nevezni csakis személyesen a Várkert Vendégházban (5540 Szarvas, Üdülő sétány 1.) lehet.
Nevezés időpontja: 2025. szeptember 12-én (pénteken) 17-19 óráig és szeptember 13-án (szombaton) 8.00–9.00-ig.
Eredményhirdetés: 2025. szeptember 13-án 17 órakor a Várkert színpadon.
Ezúttal is keresik Szarvas kedvenc szilvás sütijét
A verseny célja idén is, hogy megtalálják Szarvas kedvenc szilvás süteményét. Egy résztvevő több recepttel is nevezhet különböző kategóriákban:
Hagyományőrző süti – nagyszüleink, dédszüleink receptje, hagyományos alapanyaggal, sütési eljárással készült
Modern süti – ízvilágában, készítési módjában, összetevőiben újszerű eljárással készült
Egészségmegőrző süti – diétás, cukorbetegek vagy étel érzékenyek részére is javallott sütemények
A zsűri díjazza továbbá a Legfiatalabb, a Legidősebb és a Közönség kedvencét is. Az idei zsűri tagjai:
Urbán Ildikó – cukrászmester
dr. Farkasinszki Ildikó – cukrász
Szigeti Anna – gasztronómus
Nevezési díj nincs. A nevezési határidő: 2025. szeptember 7. Nevezni online az alábbi linken lehet:
https://szilvanapok.hu/szarvas-kedvenc-szilvas-sutije-receptverseny-2025/
Eredményhirdetés: 2025. szeptember 14-én 10:00-kor a XXVII. Szarvasi Szilvanapokon a Várkert színpadon, a Kacsa-tónál. A szervezők kategóriánként különleges és hasznos ajándékokkal jutalmazzák a receptek beküldőit.