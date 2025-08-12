Hirdetés
1 órája
Zenés vacsoraest a megújúlt békéscsabai Panoráma Étteremben!
Gál László üzemeltető: "A Panorámában minden a vendégért történik"
2025. augusztus 16-án, szombaton 19 órától zenés vacsoraestet rendeznek a békéscsabai Panoráma Étteremben. Emellett a Panoráma tökéletes helyszín a legszebb pillanatokhoz is, legyen szó esküvőről, rendezvényekről vagy bármilyen más családi eseményről.
Az augusztus 16-ai vacsoraestről érdeklődni lehet személyesen az étteremben vagy a 06 30 278-3532-es és a 06 30 468-7679-es telefonszámon, és ugyanezen a számom foglalható asztal is.
