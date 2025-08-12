augusztus 12., kedd

Klára névnap

21°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Zenés vacsoraest a megújúlt békéscsabai Panoráma Étteremben!

Címkék#békéscsabai panoráma#vacsoraest#rendezvény

PR cikk
Zenés vacsoraest a megújúlt békéscsabai Panoráma Étteremben!

Gál László üzemeltető: "A Panorámában minden a vendégért történik"

2025. augusztus 16-án, szombaton 19 órától zenés vacsoraestet rendeznek a békéscsabai Panoráma Étteremben. Emellett a Panoráma tökéletes helyszín a legszebb pillanatokhoz is, legyen szó esküvőről, rendezvényekről vagy bármilyen más családi eseményről.

Ízlésesen berendezett a Panoráma étterme, rengeteg finomság érkezik az asztalokra

Az augusztus 16-ai  vacsoraestről érdeklődni lehet személyesen az étteremben vagy a 06 30 278-3532-es és a 06 30 468-7679-es telefonszámon, és ugyanezen a számom foglalható asztal is.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu