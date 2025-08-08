Zárd a nyarat a Plazma Centerben!

„Szupererő a ceruzában” – Rajzversenyre fel!

Szívesen elfogadnál egy 20, 30, vagy akár 50.000 forint értékű papír-írószer utalványt juttatásaid mellé, a család legkisebb szuperhősének? Akkor szeretettel várunk titeket is a békéscsabai Plazma Center gyermekrajzversenyén!

ÍGY NEVEZHETTEK:

✦ Augusztus 1–15. között várjuk a Center recepcióján az óvodás és általános iskolás rajzművészek alkotásait.

✦ Téma: “A Te saját szuperhősöd” – legyen az egy képzeletbeli figura vagy egy valódi hős, aki inspirálta a művészt.

✦ Egy gyermek egy rajzzal pályázhat.

✦ A pályázat benyújtásakor garantált ajándékkal várunk minden kis szuperhőst!

SZAVAZÁS & DÍJAK:

A beküldött műveket feltöltjük Facebook oldalunkra, ahol a közönségszavazatok (lájkok száma) alapján díjazzuk az első három helyezettet. Szavazni augusztus 18–21. között lehet.

✦ 1. hely: 50.000 Ft értékű papír-írószer utalvány

✦ 2. hely: 30.000 Ft értékű papír-írószer utalvány

✦ 3. hely: 20.000 Ft értékű papír-írószer utalvány

Rajzolásra fel – nagyon sok szeretettel várunk titeket! https://bit.ly/4bU5hBf

Toborzó kampány

Szeretnél 100.000 forintot hazavinni néhány óra alatt? Akkor jól figyelj! Új plazmaadóként sikerülni fog.

Foglalj időpontot a Plazma Centerbe, menj át az alkalmassági vizsgálaton, és ha 5x adsz plazmát augusztus végéig, 100.000 forint üti a markodat. Az első alkalom után 25 ezer, a másodiknál és harmadiknál 15-15 ezer, a negyediknél 25 ezer, az ötödiknél pedig 20 ezer forint a juttatás, amit tápláló finomságokkal is kiegészítünk.

Foglalj időpontot a plazmacenter.hu-n, és válj plazmaadó hőssé!

Újrakezdő akció

Sok idő telt el az utolsó plazmaadásod óta, igaz? Hű, legalább fél év? No, nem baj, most érdemes újrakezdened, ugyanis első 5 plazmaadásodra összesen 76.000 forintot zsebelhetsz be.

Foglalj időpontot újraalkalmasításra, szeretettel várunk vissza! Tudod, a részletekért irány a plazmacenter.hu!

GYERE 3X

80.000 forint. Jöhet?

Amennyiben júliusban 3-szor adsz plazmát, augusztusban az első 5 látogatásod után 15-15.000 forintos juttatásra számíthatsz. Ez eddig 75.000 forint, a minden 5. adásnál járó hűségjutalommal pedig már 80.000. Foglald le időpontjaidat a plazmacenter.hu-n, és tegyél szert kiegészítő jövedelemre, tested kizsigerelésé nélkül, könnyedén!