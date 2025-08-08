1 órája
Zárd a nyarat a Plazma Centerben!
„Szupererő a ceruzában” – Rajzversenyre fel!
Szívesen elfogadnál egy 20, 30, vagy akár 50.000 forint értékű papír-írószer utalványt juttatásaid mellé, a család legkisebb szuperhősének? Akkor szeretettel várunk titeket is a békéscsabai Plazma Center gyermekrajzversenyén!
ÍGY NEVEZHETTEK:
✦ Augusztus 1–15. között várjuk a Center recepcióján az óvodás és általános iskolás rajzművészek alkotásait.
✦ Téma: “A Te saját szuperhősöd” – legyen az egy képzeletbeli figura vagy egy valódi hős, aki inspirálta a művészt.
✦ Egy gyermek egy rajzzal pályázhat.
✦ A pályázat benyújtásakor garantált ajándékkal várunk minden kis szuperhőst!
SZAVAZÁS & DÍJAK:
A beküldött műveket feltöltjük Facebook oldalunkra, ahol a közönségszavazatok (lájkok száma) alapján díjazzuk az első három helyezettet. Szavazni augusztus 18–21. között lehet.
✦ 1. hely: 50.000 Ft értékű papír-írószer utalvány
✦ 2. hely: 30.000 Ft értékű papír-írószer utalvány
✦ 3. hely: 20.000 Ft értékű papír-írószer utalvány
Rajzolásra fel – nagyon sok szeretettel várunk titeket! https://bit.ly/4bU5hBf
Toborzó kampány
Szeretnél 100.000 forintot hazavinni néhány óra alatt? Akkor jól figyelj! Új plazmaadóként sikerülni fog.
Foglalj időpontot a Plazma Centerbe, menj át az alkalmassági vizsgálaton, és ha 5x adsz plazmát augusztus végéig, 100.000 forint üti a markodat. Az első alkalom után 25 ezer, a másodiknál és harmadiknál 15-15 ezer, a negyediknél 25 ezer, az ötödiknél pedig 20 ezer forint a juttatás, amit tápláló finomságokkal is kiegészítünk.
Foglalj időpontot a plazmacenter.hu-n, és válj plazmaadó hőssé!
Újrakezdő akció
Sok idő telt el az utolsó plazmaadásod óta, igaz? Hű, legalább fél év? No, nem baj, most érdemes újrakezdened, ugyanis első 5 plazmaadásodra összesen 76.000 forintot zsebelhetsz be.
Foglalj időpontot újraalkalmasításra, szeretettel várunk vissza! Tudod, a részletekért irány a plazmacenter.hu!
GYERE 3X
80.000 forint. Jöhet?
Amennyiben júliusban 3-szor adsz plazmát, augusztusban az első 5 látogatásod után 15-15.000 forintos juttatásra számíthatsz. Ez eddig 75.000 forint, a minden 5. adásnál járó hűségjutalommal pedig már 80.000. Foglald le időpontjaidat a plazmacenter.hu-n, és tegyél szert kiegészítő jövedelemre, tested kizsigerelésé nélkül, könnyedén!
VIP ajánlat
Te tudtad, hogy ha augusztusban 4x ellátogatsz a Plazma Centerbe, akkor szeptemberben VIP plazmaadó leszel? Arról nem is beszélve, hogy az első augusztusi VIP-adásodkor egy kaparós sorsjeggyel is meglepünk, amivel akár háromszoros esélyed is nyílhat a 100.000 forintos fődíjra. De édességek és logózott ajándékok is várhatnak. Időpontfoglalás és részletek a plazmacenter.hu/bekescsaba oldalon.
𝗖𝗦𝗔𝗧𝗟𝗔𝗞𝗢𝗭𝗭𝗧𝗘𝗜𝗦: Nincs más dolgod, mint 𝟰𝗫 plazmát adnod a hónapban, így az augusztust már VIP-plazmaadóként kezdheted meg. Jutalmad, azaz alapjuttatásod pedig így fog kinézni:
A hónap 1. plazmaadása: 16.000 Ft
A hónap 2. plazmaadása: 16.000 Ft
A hónap 3. plazmaadása: 16.000 Ft +1000 Ft = 17.000 Ft
A hónap 4. plazmaadása: 16.000 Ft
A hónap 5. plazmaadása: 16.000 Ft
Legyél TE a Hét Hőse!
Az életmentő szuperhősök munkája sosem könnyű. Tudod, egyszer fent, egyszer lent. De szerintünk mindenki megérdemli az elismerést. Sőt, minden héten…
Legyél Te a Hét Hőse!
Augusztusban minden héten egy szerencsés plazmaadó hőst sorsolunk ki heti látogatóink közül, aki a következő plazmaadásakor 10.000 Ft extra kifizetést vihet haza, méghozzá az alapjuttatásai mellett.
Jól hangzik? Szeretettel várunk!
HŐSÖK NAPJA
A hősök nem felejtenek, és mi sem!
Ha a múlt hónapban 3x adtál plazmát a Plazma Centerben, eljött az „aratás” ideje. A Hősök Napja akció keretein belül ugyanis a hónap 3. adása 1000 forinttal többet ér, tehát 16.000 Ft-os juttatást kapsz. És hogy mi a helyzet VIP-hősökkel, akik az előző hónapban 4x jártak nálunk? Ők 17.000 forintot vihetnek haza a hónap 3. adásánál.
További részletek: www.plazmacenter.hu