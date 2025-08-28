38 perce
Tanévkezdési támogatás és ösztöndíjak érhetőek el Gyulán, a Kolozsvári Magyar Napokon népszerűsítették a fürdővárost
Augusztus végén is folyamat a munka Gyulán. A város delegációja a közelmúltban a Kolozsvári Magyar Napokon népszerűsítette a település értékeit, turisztikai kínálatát és gasztronómiáját. Eközben az önkormányzat által biztosított tanévkezdési támogatásra és fiatalokat segítő ösztöndíjpályázatokra is lehet jelentkezni.
A Bay Zoltán Ösztöndíj is komoly lehetőség a fiataloknak.
Gyula a Kolozsvári Magyar Napokon – Erdély szívében mutatták be a fürdőváros gasztronómiai és turisztikai értékeit
A Kolozsvári Magyar Napokon népszerűsítették Gyulát. A közel két évtizedes múltra visszatekintő programsorozat a Kárpát-medence egyik legnagyobb kulturális rendezvénye, amelyen évente 250 ezer vendég fordul meg.
Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere elmondta, a fesztivál látogatói számára a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. és a Gyulahús Kft. munkatársai mutatták be a város turisztikai és gasztronómiai értékeit. Az Erkel Ferenc Nkft., a Hunguest Hotel Gyula és a Hőforrás Hotel munkatársai is ott voltak a programon.
A turizmus területén a külföldi küldő területek közül Románia a legerősebb, onnan érkezik a legtöbb külföldi vendég Gyulára
– fogalmazott.
Éppen ezért Romániában érdemes további marketinggel erősíteni az érdeklődést, és így a forgalmat növelni. A Kolozsvári Magyar Napok kifejezetten nagy fesztivál, rengeteg kiállító és érdeklődő vesz részt a programon.
Gyulát ismerik és szeretik
Dr. Görgényi Ernő kiemelte, számukra nagyon pozitív, hogy a turizmus területén csak két stand volt jelen, a Magyar Turisztikai Ügynöksége és Gyula városáé. Hozzátette, lehet olvasni, hogy megszorítások várhatóak Romániában, így még fontosabb, hogy marketingtevékenységet ne mérsékeljék, hanem a lehetőség szerint inkább erősítsék a romániai területeken. Dr. Görgényi Ernő kitért arra, többen is elmondták, hogy Gyulának jótékony szerepe van van a két nép közötti közeledésben.
A visszajelzések szerint a román nemzetiségű turistákra nagy hatással van, hogy Gyulán szeretettel és tisztelettel fogadják őket
– tette hozzá.
A román feliratok, a román nyelvű tájékoztatás, a román nyelvű étlap komfortosabbá teszi az itt tartózkodásukat.
A turisztikai bemutatkozás mellett a főkonzulátus udvarán a Gyulahús is megjelenhetett, ahol meg lehetett kóstolni a kiváló gyulai termékeket. A polgármester kiemelte, nagyon pozitív, hogy Gyulát ismerik és szeretik Kolozsváron.
Számos fontos egyeztetést folytatott a polgármester
Mint kifejtette, lehetőség nyílt arra, hogy egy találkozó keretében Grezsa Csaba főkonzullal egyeztessen a gazdasági és turisztikai együttműködési lehetőségekről. A polgármester interjút adott a közszolgálati televíziónak és a Kolozsvári Rádiónak, illetve részt vett az Ízelítő Gyuláról című panelbeszélgetésen Talpas Jánossal, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem adjunktusával, Fazekas Mártával, a Magyar Turisztikai Ügynökség turizmusdiplomáciai osztályvezetőjével és Benedek Lukáccsal, a homoródfürdői Lobogó Resort tulajdonosával. A gyulai küldöttség úgynevezett tour-operátorokkal, utazási irodák képviselőivel is egyeztetett, akik Magyarországra is szerveznek utazásokat.
Exportpartnereket keresnek
Gyulahús kapcsán kiemelte, exportpartnereket keresnek Romániában, amiben a főkonzulátus kifejezte együttműködési szándékát.
Úgy gondolom, hogy a Kolozsvári Magyar Napok kiváló lehetőséget kínált arra, hogy Erdély legnagyobb városában is jobban megismerjék Gyula kínálatát, ezzel is bővítve városunk vendégkörét
– hangsúlyozta dr. Görgényi Ernő, aki szólt arról, hogy a városban él Románia területén a számában második legnagyobb magyar közösség.
Gyulán támogatások és ösztöndíjak segítik a családokat, diákokat – közeleg a beadási határidő
Több területen is segíti a családokat és a fiatalokat a gyulai önkormányzat. Ezek közül három lehetőségre a jelentkezés, a pályázat benyújtásának határideje közeleg. Ezeket összesítettük cikkünkben.
Gyulán támogatják az óvodai- és iskolai évkezdés miatt anyagi segítségre szoruló családokat.
Tanévkezdési támogatás
A családok számára az óvodai, iskolai évkezdés időszaka anyagilag különösen megterhelő. Ennek enyhítésére a meghatározott feltételek fennállása esetén gyermekenként 20 ezer forint, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetén pedig – kiegészítve az állam által biztosított pénzbeli támogatás összegét – gyermekenként 14 ezer forint összegű támogatást biztosítanak
– tájékoztatott dr. Görgényi Ernő polgármester.
A támogatás akkor vehető igénybe, ha
- a családban az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 142.500 Ft-ot, és
- a család tagjainak nincs vagyona.
A kérelmet szeptember 30-ig lehet benyújtani a szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztályon és a gyulavári kihelyezett ügyfélszolgálati irodán.
A kérelem formanyomtatványa elérhető a polgármesteri hivatal szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztályán és a városi honlapon
Az önkormányzat a tanévkezdési támogatás mellett
- közétkeztetési támogatással és
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel
is segíti a családokat.
Közeleg a pályázat beadásának határideje a Bay Zoltán Ösztöndíjra
Szeptember 10-ig lehet pályázni a Bay Zoltán tanulmányi ösztöndíjra!
Az ösztöndíjjal a kiemelkedően tehetséges középiskolás tanulók, valamint főiskolai, egyetemi hallgatók tanulmányait támogatják annak érdekében, hogy friss diplomás munkavállalóként a városban telepedjenek le és helyezkedjenek el.
Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra (szeptembertől júniusig) szól, összege havonta
- középiskolai tanulónként 13 ezer forint,
- főiskolai vagy egyetemi hallgatónként 20 ezer forint.
A pályázat személyesen, postán, illetve elektronikus úton – a [email protected] és az [email protected] e-mail-címekre – nyújtható be a Gyulai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Kulturális Osztályának címezve.
A pályázat benyújtásának határideje 2025. szeptember 10.
Erkel Ferenc Művészeti Ösztöndíj
Szeptember 30-ig lehet pályázni az Erkel Ferenc művészeti ösztöndíjra.
Az Erkel-ösztöndíjjal a kiemelkedően tehetséges középiskolás tanulók, valamint főiskolai, egyetemi hallgatók tanulmányait támogatják, így szeretnének megerősítést adni a leendő művészeknek az elhatározásukban, és kifejezni, hogy a város közössége mögöttük áll. Az erkeli hagyományokra építve olyan környezetet szeretnének teremteni, amely segíti a fiatal tehetségek fejlődését és a művészet, a zenei kultúra népszerűsítését.
Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra (szeptembertől júniusig) szól, folyósítása – a szeptember és az október hónapot kivéve – havonta történik. A szeptemberi és az októberi ösztöndíjat egy összegben, november hónapban folyósítja az önkormányzat.
Az ösztöndíj összege havonta 30 ezer. Az ösztöndíj évente legfeljebb 4 személynek ítélhető oda.
A pályázat személyesen, postán, illetve elektronikus úton – a [email protected] és az [email protected] e-mail-címekre – nyújtható be a Gyulai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Kulturális Osztályának címezve.
A pályázat benyújtásának határideje: 2025. szeptember 30.