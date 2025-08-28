augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

25°
+34
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

1 órája

Tanévkezdési támogatás és ösztöndíjak érhetőek el Gyulán, a Kolozsvári Magyar Napokon népszerűsítették a fürdővárost

Címkék#ösztöndíj#támogatás#Gyula

Augusztus végén is folyamat a munka Gyulán. A város delegációja a közelmúltban a Kolozsvári Magyar Napokon népszerűsítette a település értékeit, turisztikai kínálatát és gasztronómiáját. Eközben az önkormányzat által biztosított tanévkezdési támogatásra és fiatalokat segítő ösztöndíjpályázatokra is lehet jelentkezni.

PR cikk
Tanévkezdési támogatás és ösztöndíjak érhetőek el Gyulán, a Kolozsvári Magyar Napokon népszerűsítették a fürdővárost

A Bay Zoltán Ösztöndíj is komoly lehetőség a fiataloknak.

Gyula a Kolozsvári Magyar Napokon – Erdély szívében mutatták be a fürdőváros gasztronómiai és turisztikai értékeit

A Kolozsvári Magyar Napokon népszerűsítették Gyulát. A közel két évtizedes múltra visszatekintő programsorozat a Kárpát-medence egyik legnagyobb kulturális rendezvénye, amelyen évente 250 ezer vendég fordul meg.

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere elmondta, a fesztivál látogatói számára a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. és a Gyulahús Kft. munkatársai mutatták be a város turisztikai és gasztronómiai értékeit. Az Erkel Ferenc Nkft., a Hunguest Hotel Gyula és a Hőforrás Hotel munkatársai is ott voltak a programon.

A turizmus területén a külföldi küldő területek közül Románia a legerősebb, onnan érkezik a legtöbb külföldi vendég Gyulára

– fogalmazott. 

Éppen ezért Romániában érdemes további marketinggel erősíteni az érdeklődést, és így a forgalmat növelni. A Kolozsvári Magyar Napok kifejezetten nagy fesztivál, rengeteg kiállító és érdeklődő vesz részt a programon.

Gyulát ismerik és szeretik

Dr. Görgényi Ernő kiemelte, számukra nagyon pozitív, hogy a turizmus területén csak két stand volt jelen, a Magyar Turisztikai Ügynöksége és Gyula városáé. Hozzátette, lehet olvasni, hogy megszorítások várhatóak Romániában, így még fontosabb, hogy marketingtevékenységet ne mérsékeljék, hanem a lehetőség szerint inkább erősítsék a romániai területeken. Dr. Görgényi Ernő kitért arra, többen is elmondták, hogy Gyulának jótékony szerepe van van a két nép közötti közeledésben.

A visszajelzések szerint a román nemzetiségű turistákra nagy hatással van, hogy Gyulán szeretettel és tisztelettel fogadják őket

– tette hozzá. 

A román feliratok, a román nyelvű tájékoztatás, a román nyelvű étlap komfortosabbá teszi az itt tartózkodásukat.

A turisztikai bemutatkozás mellett a főkonzulátus udvarán a Gyulahús is megjelenhetett, ahol meg lehetett kóstolni a kiváló gyulai termékeket. A polgármester kiemelte, nagyon pozitív, hogy Gyulát ismerik és szeretik Kolozsváron.

Számos fontos egyeztetést folytatott a polgármester

Mint kifejtette, lehetőség nyílt arra, hogy egy találkozó keretében Grezsa Csaba főkonzullal egyeztessen a gazdasági és turisztikai együttműködési lehetőségekről. A polgármester interjút adott a közszolgálati televíziónak és a Kolozsvári Rádiónak, illetve részt vett az Ízelítő Gyuláról című panelbeszélgetésen Talpas Jánossal, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem adjunktusával, Fazekas Mártával, a Magyar Turisztikai Ügynökség turizmusdiplomáciai osztályvezetőjével és Benedek Lukáccsal, a homoródfürdői Lobogó Resort tulajdonosával. A gyulai küldöttség úgynevezett tour-operátorokkal, utazási irodák képviselőivel is egyeztetett, akik Magyarországra is szerveznek utazásokat.

Exportpartnereket keresnek

Gyulahús kapcsán kiemelte, exportpartnereket keresnek Romániában, amiben a főkonzulátus kifejezte együttműködési szándékát.

Úgy gondolom, hogy a Kolozsvári Magyar Napok kiváló lehetőséget kínált arra, hogy Erdély legnagyobb városában is jobban megismerjék Gyula kínálatát, ezzel is bővítve városunk vendégkörét

– hangsúlyozta dr. Görgényi Ernő, aki szólt arról, hogy a városban él Románia területén a számában második legnagyobb magyar közösség.

A Kolozsvári Magyar Napokon Gyula is bemutatkozott. A fürdővárosi standot nagyon sokan keresték fel.

Gyulán támogatások és ösztöndíjak segítik a családokat, diákokat – közeleg a beadási határidő

Több területen is segíti a családokat és a fiatalokat a gyulai önkormányzat. Ezek közül három lehetőségre a jelentkezés, a pályázat benyújtásának határideje közeleg. Ezeket összesítettük cikkünkben.

Gyulán támogatják az óvodai- és iskolai évkezdés miatt anyagi segítségre szoruló családokat.

Tanévkezdési támogatás

A családok számára az óvodai, iskolai évkezdés időszaka anyagilag különösen megterhelő. Ennek enyhítésére a meghatározott feltételek fennállása esetén gyermekenként 20 ezer forint, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetén pedig – kiegészítve az állam által biztosított pénzbeli támogatás összegét – gyermekenként 14 ezer forint összegű támogatást biztosítanak

– tájékoztatott dr. Görgényi Ernő polgármester.

A támogatás akkor vehető igénybe, ha

  • a családban az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 142.500 Ft-ot, és
  • a család tagjainak nincs vagyona.

A kérelmet szeptember 30-ig lehet benyújtani a szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztályon és a gyulavári kihelyezett ügyfélszolgálati irodán.

A kérelem formanyomtatványa elérhető a polgármesteri hivatal szociálpolitikai és gazdaságfejlesztési osztályán és a városi honlapon

Az önkormányzat a tanévkezdési támogatás mellett

  • közétkeztetési támogatással és
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel

is segíti a családokat.

Közeleg a pályázat beadásának határideje a Bay Zoltán Ösztöndíjra

Szeptember 10-ig lehet pályázni a Bay Zoltán tanulmányi ösztöndíjra!

Az ösztöndíjjal a kiemelkedően tehetséges középiskolás tanulók, valamint főiskolai, egyetemi hallgatók tanulmányait támogatják annak érdekében, hogy friss diplomás munkavállalóként a városban telepedjenek le és helyezkedjenek el.

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra (szeptembertől júniusig) szól, összege havonta

  • középiskolai tanulónként 13 ezer forint,
  • főiskolai vagy egyetemi hallgatónként 20 ezer forint.

A pályázat személyesen, postán, illetve elektronikus úton – a [email protected] és az [email protected] e-mail-címekre – nyújtható be a Gyulai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Kulturális Osztályának címezve.

A pályázat benyújtásának határideje 2025. szeptember 10.

Erkel Ferenc Művészeti Ösztöndíj

Szeptember 30-ig lehet pályázni az Erkel Ferenc művészeti ösztöndíjra.

Az Erkel-ösztöndíjjal a kiemelkedően tehetséges középiskolás tanulók, valamint főiskolai, egyetemi hallgatók tanulmányait támogatják, így szeretnének megerősítést adni a leendő művészeknek az elhatározásukban, és kifejezni, hogy a város közössége mögöttük áll. Az erkeli hagyományokra építve olyan környezetet szeretnének teremteni, amely segíti a fiatal tehetségek fejlődését és a művészet, a zenei kultúra népszerűsítését.

Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz tíz hónapra (szeptembertől júniusig) szól, folyósítása – a szeptember és az október hónapot kivéve – havonta történik. A szeptemberi és az októberi ösztöndíjat egy összegben, november hónapban folyósítja az önkormányzat.

Az ösztöndíj összege havonta 30 ezer. Az ösztöndíj évente legfeljebb 4 személynek ítélhető oda.

A pályázat személyesen, postán, illetve elektronikus úton – a [email protected] és az [email protected] e-mail-címekre – nyújtható be a Gyulai Polgármesteri Hivatal Önkormányzati és Kulturális Osztályának címezve.

A pályázat benyújtásának határideje: 2025. szeptember 30.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu