Tanévkezdési támogatás és ösztöndíjak érhetőek el Gyulán, a Kolozsvári Magyar Napokon népszerűsítették a fürdővárost

Gyula a Kolozsvári Magyar Napokon – Erdély szívében mutatták be a fürdőváros gasztronómiai és turisztikai értékeit

A Kolozsvári Magyar Napokon népszerűsítették Gyulát. A közel két évtizedes múltra visszatekintő programsorozat a Kárpát-medence egyik legnagyobb kulturális rendezvénye, amelyen évente 250 ezer vendég fordul meg.

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere elmondta, a fesztivál látogatói számára a Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft. és a Gyulahús Kft. munkatársai mutatták be a város turisztikai és gasztronómiai értékeit. Az Erkel Ferenc Nkft., a Hunguest Hotel Gyula és a Hőforrás Hotel munkatársai is ott voltak a programon.

A turizmus területén a külföldi küldő területek közül Románia a legerősebb, onnan érkezik a legtöbb külföldi vendég Gyulára

– fogalmazott.

Éppen ezért Romániában érdemes további marketinggel erősíteni az érdeklődést, és így a forgalmat növelni. A Kolozsvári Magyar Napok kifejezetten nagy fesztivál, rengeteg kiállító és érdeklődő vesz részt a programon.

Gyulát ismerik és szeretik

Dr. Görgényi Ernő kiemelte, számukra nagyon pozitív, hogy a turizmus területén csak két stand volt jelen, a Magyar Turisztikai Ügynöksége és Gyula városáé. Hozzátette, lehet olvasni, hogy megszorítások várhatóak Romániában, így még fontosabb, hogy marketingtevékenységet ne mérsékeljék, hanem a lehetőség szerint inkább erősítsék a romániai területeken. Dr. Görgényi Ernő kitért arra, többen is elmondták, hogy Gyulának jótékony szerepe van van a két nép közötti közeledésben.

A visszajelzések szerint a román nemzetiségű turistákra nagy hatással van, hogy Gyulán szeretettel és tisztelettel fogadják őket

– tette hozzá.

A román feliratok, a román nyelvű tájékoztatás, a román nyelvű étlap komfortosabbá teszi az itt tartózkodásukat.

A turisztikai bemutatkozás mellett a főkonzulátus udvarán a Gyulahús is megjelenhetett, ahol meg lehetett kóstolni a kiváló gyulai termékeket. A polgármester kiemelte, nagyon pozitív, hogy Gyulát ismerik és szeretik Kolozsváron.

Számos fontos egyeztetést folytatott a polgármester

Mint kifejtette, lehetőség nyílt arra, hogy egy találkozó keretében Grezsa Csaba főkonzullal egyeztessen a gazdasági és turisztikai együttműködési lehetőségekről. A polgármester interjút adott a közszolgálati televíziónak és a Kolozsvári Rádiónak, illetve részt vett az Ízelítő Gyuláról című panelbeszélgetésen Talpas Jánossal, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem adjunktusával, Fazekas Mártával, a Magyar Turisztikai Ügynökség turizmusdiplomáciai osztályvezetőjével és Benedek Lukáccsal, a homoródfürdői Lobogó Resort tulajdonosával. A gyulai küldöttség úgynevezett tour-operátorokkal, utazási irodák képviselőivel is egyeztetett, akik Magyarországra is szerveznek utazásokat.