2 órája

Sztárfellépők és gasztronómia a köbön a 27. Szarvasi Szilvanapokon – Fesztivál

Címkék#Szilvanapok#Szarvas#fesztivál

Hamarosan újra itt van Békés vármegye egyik legnagyobb gasztrofesztiválja! A 27. Szarvasi Szilvanapok ezúttal sem okoz csalódást, hiszen sztárfellépők, ingyenes koncertek, kézműves vásár és gasztronómiai programok tucatjai várják az érdeklődőket a Templom téren és a Várkert körül.

PR cikk
Nagyszabású koncertekkel, családi programokkal és széles gasztronómiai kínálattal érkezik a 27. Szarvasi Szilvanapok.

Az idei évben újdonság a fesztivál életében, hogy kibővül a Szarvasi Szilvanapok programkínálata egy Templom téri nagyszínpaddal, ahol Magyarország legnépszerűbb előadói lépnek fel. A nagy koncertekhez belépőjegy szükséges, melyeket online és személyesen is meg lehet vásárolni. Utóbbira csak akkor van lehetőség, míg az online jegyek el nem fogynak. Online az alábbi linkeken tudsz jegyet vásárolni:

Péntek: https://cooltix.hu/event/6851217da805508250d5e8d4

Szombat: https://cooltix.hu/event/685124a3e671cc9a43ec045c

Ingyenes programok az egész családnak a Szarvasi Szilvanapokon

A Templom téri nagyszínpad mellett a Szilvanapok továbbra is rengeteg díjmentes programmal várja a látogatókat, számos népszerű hazai fellépővel. Többek között lesz kézműves vásár, gyerekprogramok, gasztroudvar, utcabál, családi játékok, vidámpark, így mindenki megtalálhatja magának a legjobb élményt.

A részletes programlista itt érhető el:

https://szilvanapok.hu/programok/

A szombat lesz a fesztivál csúcspontja

A pénteki

  • 21:00 – 22:25 → Majka
  • 22:40 – 23:40 → DR BRS
  • 23:40 – 01:10 → DJ Regán Lili

trió után a fesztivál második napja a Szilvanapok legnagyobb élménye lesz. Szombaton ugyanis a Follow The Flow, Lotfi Begi és DJ Yamina gondoskodik a fergeteges hangulatról.

  • 21:00 – 22:15 → Follow The Flow
  • 22:40 – 23:40 → Lotfi Begi
  • 23:40 – 01:10 → DJ Yamina

A gasztronómia kiemelt szerepet kap

A fesztivál Szarvas egyik legnagyobb gasztroünnepe is egyben: szilvás finomságok, kézműves sütemények, szilvás pálinkák, szilvás sörök és kreatív ételek várják a látogatókat. A helyszínen több gasztroudvar és street food stand kínál majd egyedi fogásokat.

Visszatér a pálinkaminősítés

A Szarvasi Szilvanapok hagyományos eleme, a pálinkaminősítő verseny 2025-ben visszatér a fesztivál kínálatába. Itt a legjobb pálinkakészítők versenyeznek egymással, a látogatók pedig betekintést nyerhetnek a zsűrizés kulisszatitkaiba is.

 

