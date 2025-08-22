Megnyílt a Szeszshop, ahova az éjszaka közepén is be lehet térni

A Szeszshop kínálatában szerepel minden, amire szükség lehet egy bulihoz. Tehát egy percet sem kell aggódni, ha esetleg az éjszaka hosszabbra nyúlik a vártnál, ugyanakkor elfogynak az italok, valamint a nassolni- és rágcsálnivalók. Persze, nem csak egy buli apropóján adódhat olyan helyzet, amikor szükség van valamire otthon. Ebben is segíthet a Szeszshop Békéscsaba belvárosában.

Szeszes italokat és alkoholmenteseket is kínálnak

A boltvezető, Vágner Richárd elmondta, hogy mindenféle szeszes italt kínálnak, söröket, borokat, de a keményebb italok is ott vannak a polcon, mint a pálinkák, a vodkák, a whiskyk, az Unicum vagy a Jägermeister. Annak sem kell csalódnia, aki alkoholmentes frissítőre vágyik alkonyattól pirkadatig, hiszen van a repertoáron ásványvíz és üdítő is. Nemcsak szomjasan, hanem éhesen sem maradnak a vásárlók, hiszen akad bőven nassolni- és rágcsálnivaló is.

Elmondta, hogy a repertoárt pedig szeretnék bővíteni további cikkekkel, mint szemes és őrölt kávéval, különféle teákkal, de zöldséget és gyümölcsöt ugyancsak kínálnának a jövőben.

Alkonyattól pirkadatig, éjszaka tartanak nyitva

A Szeszhop Békéscsaba belvárosában, a Bartók Béla úton, szemben a Mamma Mia klubbal található,

hétfőn, kedden és szerdán 18-tól 3 óráig,

csütörtökön és pénteken 18-tól 6 óráig,

szombaton 15-től 6 óráig,

vasárnap 15-től 3 óráig

tart nyitva, és fontos, hogy ünnepnapokon is elérhető, itt aztán tényleg nincs kivételezés.

Richárd elmondta, hogy olyan nyitvatartásban gondolkodtak, amikor más boltok jellemzően zárva vannak. Azért, hogy ne teremtsenek egymásnak konkurenciát, illetve, hogy a Szeszshop kiszolgálhassa azokat a vásárlókat, akiknek tényleg akár az éjjel közepén van szükségük valamire.

Emberközpontúak, figyelnek a vásárlókra és igényeikre

A Szeszshop azonban nem csak azért jó hely, mert nyitva van olyankor, amikorra a legtöbb üzlet lehúzza a rolót. Odafigyelnek a vásárlókra, nem az önkiszolgáló kassza felé terelik őket, közvetlenül velük, ahogy a hagyományos kereskedelemben, úgy itt is leveszik számukra az adott, kívánt terméket a polcról.