Ismét igazi sztárokkal, népszerű előadókkal érkezik a Madzagfalvi Napok

Kálmán Tibor, a város polgármestere elmondta, a Madzagfalvi Napok hagyományosan a békésiek ünnepe.

– Köszönhetően a kulturális központ dr. Pappné Darida Andrea igazgató asszony vezette csapatának és az előkészületekben szintén oroszlánrészt vállaló Polgár Zoltán alpolgármesternek, illetve az önkormányzat együttműködésének a Madzagfalvi Napok mára bekerült a vármegye TOP 3 eseménysorozata közé – fogalmazott Kálmán Tibor. – A világban zajló események nem könnyítik meg a rendezést, de a megszokott színvonalat idén is sikerült tartani. Ismét a hazai könnyűzenei élet ismert és népszerű előadói lesznek jelen a programon.

A polgármester hangsúlyozta, a rendezvény minden évben sokakat mozgat meg, baráti társaságok, családok, régi ismerősök találkoznak.

– Napjainkban a személyes kapcsolatok jelentősége még inkább felértékelődött – hangsúlyozta Kálmán Tibor, aki kérdésünkre megerősítette, minden évben nagyon sok elszármazott és nagyon sok más településről érkező vendég vesz részt a Madzagfalvi Napokon.

Dzsúdló az egyik sztárfellépő pénteken lép színpadra

Erősítik a közösségeket

Polgár Zoltán alpolgármester elmondta, a Mazdagfalvi Napok amellett, hogy több napon át felhőtlen kikapcsolódást ígér a látogatóknak, a közösségek teremtésében és erősítésében is fontos szerepet tölt be.

– Egy város életét alapvetően meghatározzák az ott élő közösségek, éppen ezért a programsorozat alatt is kiemelt szerepet szánunk nekik. Az egyik ilyen programelemként kiemelkedik a Békési Ízek Utcája, illetve az országos szinten is jegyzett Madzagfalvi Véradás, de a közösség ünnepe lesz a motorosok felvonulása, a különböző játékok, a Madzagfalvi Hétpróba – és még sorolhatnánk – tette hozzá Polgár Zoltán.

Idén is neves előadók lépnek színpadra

Az alpolgármester úgy vélekedett, egyre ritkább az országban, hogy egy ilyen jellegű három napos rendezvénysorozatot ingyenesen biztosítanak az érdeklődőknek.

– Külön öröm számunkra, hogy ebben az évben is nagy nevek fogadták el a meghívásukat, és lépnek majd színpadra. Reményeink szerint valamennyi korosztály örömére – hangsúlyozta az alpolgármester.