1 órája
Ismét igazi sztárokkal, népszerű előadókkal érkezik a Madzagfalvi Napok
Augusztus 22-től, péntektől augusztus 24-ig, vasárnapig immáron huszonhetedik alkalommal rendezik meg a Madagfalvi Napokat Békésen. Az eseményen a teljesség igénye nélkül olyan sztárok lépnek fel, mint Dzsúdló, a Wellhello vagy Ádám és Éva a Neoton Famíliából.
Ádám és Éva a Neoton népszerű dalaival érkezik Békésre
Kálmán Tibor, a város polgármestere elmondta, a Madzagfalvi Napok hagyományosan a békésiek ünnepe.
– Köszönhetően a kulturális központ dr. Pappné Darida Andrea igazgató asszony vezette csapatának és az előkészületekben szintén oroszlánrészt vállaló Polgár Zoltán alpolgármesternek, illetve az önkormányzat együttműködésének a Madzagfalvi Napok mára bekerült a vármegye TOP 3 eseménysorozata közé – fogalmazott Kálmán Tibor. – A világban zajló események nem könnyítik meg a rendezést, de a megszokott színvonalat idén is sikerült tartani. Ismét a hazai könnyűzenei élet ismert és népszerű előadói lesznek jelen a programon.
A polgármester hangsúlyozta, a rendezvény minden évben sokakat mozgat meg, baráti társaságok, családok, régi ismerősök találkoznak.
– Napjainkban a személyes kapcsolatok jelentősége még inkább felértékelődött – hangsúlyozta Kálmán Tibor, aki kérdésünkre megerősítette, minden évben nagyon sok elszármazott és nagyon sok más településről érkező vendég vesz részt a Madzagfalvi Napokon.
Erősítik a közösségeket
Polgár Zoltán alpolgármester elmondta, a Mazdagfalvi Napok amellett, hogy több napon át felhőtlen kikapcsolódást ígér a látogatóknak, a közösségek teremtésében és erősítésében is fontos szerepet tölt be.
– Egy város életét alapvetően meghatározzák az ott élő közösségek, éppen ezért a programsorozat alatt is kiemelt szerepet szánunk nekik. Az egyik ilyen programelemként kiemelkedik a Békési Ízek Utcája, illetve az országos szinten is jegyzett Madzagfalvi Véradás, de a közösség ünnepe lesz a motorosok felvonulása, a különböző játékok, a Madzagfalvi Hétpróba – és még sorolhatnánk – tette hozzá Polgár Zoltán.
Idén is neves előadók lépnek színpadra
Az alpolgármester úgy vélekedett, egyre ritkább az országban, hogy egy ilyen jellegű három napos rendezvénysorozatot ingyenesen biztosítanak az érdeklődőknek.
– Külön öröm számunkra, hogy ebben az évben is nagy nevek fogadták el a meghívásukat, és lépnek majd színpadra. Reményeink szerint valamennyi korosztály örömére – hangsúlyozta az alpolgármester.
A térség egyik legnagyobb ingyenes fesztiválja
Dr. Pappné Darida Andrea, a Békés Városi Művelődési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, a Madzagfalvi Napok nem csupán egy hagyományos városi rendezvénysorozat, hanem a térség egyik legnagyobb ingyenes fesztiválja.
Békés városának olyan közösségformáló ünnepe, amely minden évben megújulva kínál színes tartalmas kikapcsolódást kicsiknek és nagyoknak egyaránt – fogalmazott. – Koncertek, hagyományőrző és gasztronómiai rendezvények, kiállítások, karitatív programok adják a program vázát, amelyből több program hosszú évek óta visszatérő elem. Ilyen a Békési Madzagos Pálinka Verseny amelyet X. alkalommal rendezünk meg, továbbá a XVII. Sakkverseny, a IV. Billiárdverseny és a huszonhetedik éve tartó Madzagfalvi Hétpróba, amely egyidős a Madzagfalvi Napokkal.
Középpontba kerülnek a békési értékek
A 27. Madzagfalvi Napok a Békési Helyi Értékek kiállításával kezdődik, de most új helyszínen a Jantyik Mátyás Múzeum felújított Galériájában. A kiállításon békési vállalkozók, kézművesek, intézmények mutatkoznak be.
Különleges Kockashow is lesz
– Nagy örömünkre évről évre több fiatal vállalkozó is él a kiállítás lehetőségével – hangsúlyozta dr. Pappné Darida Andrea. – Mivel minden évben valamit igyekszünk újítani is, így az idei évben három napig Kockashow színesíti a rendezvényt. A városi sportcsarnok területét ellepik a színes építőkockák, részletgazdag város makettek, mozgó vonatok, Star Wars diorámák, kalózhajók, űrbázisok, kastélyok, robotok, film és történelmi jelenetek, és egyedi magyar alkotások is helyet kapnak a kiállításon. Mindez hazai és nemzetközi LEGO-építők szenvedélyének és kreativitásának köszönhetően. A kiállítás mellett interaktív játszóház is működik, ahol több ezer kocka áll rendelkezésre a szabad építéshez. A gyerekek és felnőttek egyaránt belevethetik magukat az alkotás örömébe, sőt, különféle építési kihívásokban és játékos feladatokban is részt vehetnek.
A Madzagfalvi Napok alatt ingyenesen látogatható a Jantyik Mátyás Múzeum állandó és helyi érték kiállítása is.
– Bízom benne, hogy a programok az idei évben is elnyerik a Békés lakosságának tetszését – tette hozzá.
Szenzációs programok várják a látogatókat a Madzagfalvi Napokon
A békési Mazdagfalvi Napok hagyományosan a vármegye egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb augusztus 20-a környéki rendezvényének számít. A programsorozat ezúttal is igazi sztárparádéval várja a látogatókat, amiben mindenki találhat kedvére valót.
Augusztus 22., péntek
8.00-17.00: Madzagfalvi Retro Véradás a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezete és a BARTAIR Alapítvány szervezésében a Barta udvarban
10.00: Nyitnak a vásárosok, kirakodók
10.00-18.00 :Jantyik Mátyás Múzeum – Nagyház: Békés város történetét és néprajzát bemutató állandó kiállítás és a Körös-vidék madárvilága kiállítás
10.00-19.00: Madzagfalvi Kockashow a Sportcsarnokban (belépődíjas)
10.00-20.00: Díszmadár-kiállítás a Jantyik M. u. 5. szám alatt (belépődíjas)
14.00-16.00: Rendőrségi toborzás a Készenléti Rendőrség Osztályával az Erzsébet-ligetben
14.00-16.30: „Együtt-érted-Veled!” a Mentálhigiénés Egyesület és a Madzagfalvi EGYMI Lurkóiért Alapítvány játékos sarka az Erzsébet-ligetben
15.00: A Békési Helyi értékek kiállítása és a 27. Madzagfalvi Napok megnyitója a Békési Galériában
15.00-21.00: Bemutatkozik a GFE Békési Szakképző Iskola az Erzsébet-ligetben
15.00-22.00: Hetednapi Adventista Egyház „Lelki betérő” sátra a ligetben
16.00-18.00: Rekeszmászás a Békési Önkormányzati Tűzoltósággal az Erzsébet-ligetben
16.00-20.00: Válassz engem! - kisállatok örökbefogadása a békési Esély Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesület szervezésében a Jantyik u. 5. szám előtt
17.00: Bódi Csabi
18.00: Peter Šrámek
18.45: AK26
19:30 Lmen Prala
20.10: Kálmán Tibor, Békés polgármesterének köszöntője és az Ifjúsági díjak átadása a szabadtéri színpadon
20.45: Dzsúdló – élőkoncert
22.30: D SESSION
00.00: WILLCOX
1.00: CZAGA
Augusztus 23., szombat
8.00: IV. Billiárdverseny a Szarvasi uta 32. szám alatt
8.00-17.00: Madzagfalvi Retro Véradás a Barta udvarban
9.00: XVII. Madzagfalvi Felnőtt és Gyermek Rapid Sakkverseny a művelődési központban
9.00-11.30: Madzagfalvi Hétpróba a Rendezvény-téren
10.00-15.00: Rendőrségi toborzás a Békés Vármegyei Redőr-főkapitánysággal és a Készenléti Rendőrség Osztályával a ligetben
10.00-16.00: Pompás Mesekuckó - mesék, mondókák, játékos fűzés Dihnené Rucz Erika pompás mesés nagykövettel a ligetben
10.00-19.00: Madzagfalvi Kockashow a sportcsarnokban (belépődíjas)
10.00-18.00: Jantyik Mátyás Múzeum – Nagyház: Békés város történetét és néprajzát bemutató állandó kiállítás és a Körös-vidék madárvilága kiállítás
10.00-19.00: Békési Helyi értékek kiállítása a Békési Galériában
10.00-20.00: Díszmadár-kiállítás Jantyik utca 5. szám alatt
10.00-20.00: Válassz engem! - kisállatok örökbefogadása a Jantyik u. 5. szám előtt
13.00-19.00: A Magyar Honvédség Toborzó Irodájának sátra a ligetben
14.00-22.00: Hetednapi Adventista Egyház „Lelki betérő” sátra a ligetben
15.00-17.00: Részegszemüveg kipróbálási lehetőség és KRESZ-szerencsekerék a Békési Rendőrkapitányság jóvoltából a ligetben
15.00-.21.00: Bemutatkozik a GFE Békési Szakképző Iskola a ligetben
16.00-18.00: Rekeszmászás a ligetben
16:30: Motoros felvonulás a Békési Motoros Baráti Kör szervezésében a Barta udvartól
17.00: Buborék együttes gyermekkoncertje
18.00: Serbán Attila musical énekes
19.20: Ádám és Éva a Neoton Famíliából
20.45: Wellhello élőkoncert
22.30: DJ Coby
23.30: Erős vs Spigiboy
1.00: DJ Dominique
Augusztus 24., vasárnap
8.00-14.00: Békési Ízek Utcája főzőverseny a Rendezvény téren. Zenél a Sztojka zenekar
9.00-14.00: Barta Kupa, 66-os kártya és malomjáték a Békési Nyugdíjasok Egyesületének szervezésében az Erzsébet-ligetben. Jelentkezés a helyszínen
9.00-17.00: Hetednapi Adventista Egyház „Lelki betérő” sátra
10.00-17.00: Díszmadár-kiállítás a Jantyik M. u. 5. szám alatt (belépődíjas)
10.00-18.00: Jantyik Mátyás Múzeum – Nagyház: Békés város történetét és néprajzát bemutató állandó kiállítás és a Körös-vidék madárvilága kiállítás
10.00- 18.30: Válassz engem! – kisállatok örökbefogadása a Jantyik u. 5. szám előtt
10.00-19.00: Madzagfalvi Kockashow a sportcsarnokban (belépődíjas)
10.00-19.00: Békési Helyi értékek kiállítása a Békési Galériában
14.30: Belencéres Néptáncegyüttes műsora
15.00-18.30: Bemutatkozik a GFE Békési Szakképző Iskola a ligetben
15.30: Dankó Szilvi
16.15: Dupla Kávé
17.30: Lagzi Lajcsi
A három nap során vidámpark, Dottó kisvonat és lovaglási lehetőség is várja az érdeklődőket.