1 órája
III. Zumba Festival Gyulai Várfürdő - A felejthetetlen After Party!
Készen állsz egy igazi éjszakai kalandra? Gyere és táncold át az éjszakát a III. Zumba Festival Gyula hivatalos After Party-ján, melynek helyszíne nem más, mint a Gyulai Várfürdő AquaPalotája!
Időpont: 2025. augusztus 23. 20:30 - 01:00
Helyszín: AquaPalota - Éjszakai Élményfürdőzés
A Zumba maraton után is garantált a pezsgő hangulat! A legjobb latin zenékkel, különleges koktélokkal, éjszakai fényekbe öltözött csúszdákkal és a fergeteges DJ BéGé-vel várunk Titeket egy olyan partyra, amire még sokáig emlékezni fogtok.
Részvételi feltételek:
A rendezvény az alábbi jegytípusokkal látogatható:
- Éjszakai Élményfürdőzés - AquaPalota jegy
- III. Zumba Festival Gyula All-In jegy (karszalaggal)
A belépés a Várfürdő Téli főbejáratán keresztül lehetséges.
Ne maradj le az év legforróbb After Party-járól! Töltsük meg élettel az AquaPalotát éjszaka is!
Helyszínekről és részletes programról ITT olvashattok.
Az ITT elérhető Google térképen megtaláljátok a Gyulai Várfürdő bejáratait és az III. Zumba Fesztivál Aqua Zumba helyszínét is a Csúszdás medencét, ezzel is próbáljuk segíteni az utazás megtervezését és az egyszerű bejutást a rendezvényre.
A szervezők a változás jogát fenntartják!