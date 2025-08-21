III. Zumba Festival Gyulai Várfürdő - A felejthetetlen After Party!

Időpont: 2025. augusztus 23. 20:30 - 01:00

Helyszín: AquaPalota - Éjszakai Élményfürdőzés

A Zumba maraton után is garantált a pezsgő hangulat! A legjobb latin zenékkel, különleges koktélokkal, éjszakai fényekbe öltözött csúszdákkal és a fergeteges DJ BéGé-vel várunk Titeket egy olyan partyra, amire még sokáig emlékezni fogtok.

Részvételi feltételek:

A rendezvény az alábbi jegytípusokkal látogatható:

Éjszakai Élményfürdőzés - AquaPalota jegy

III. Zumba Festival Gyula All-In jegy (karszalaggal)

A belépés a Várfürdő Téli főbejáratán keresztül lehetséges.

Ne maradj le az év legforróbb After Party-járól! Töltsük meg élettel az AquaPalotát éjszaka is!

Helyszínekről és részletes programról ITT olvashattok.

Az ITT elérhető Google térképen megtaláljátok a Gyulai Várfürdő bejáratait és az III. Zumba Fesztivál Aqua Zumba helyszínét is a Csúszdás medencét, ezzel is próbáljuk segíteni az utazás megtervezését és az egyszerű bejutást a rendezvényre.

A szervezők a változás jogát fenntartják!



