Versenysikerek – Hunya Lilla békéscsabai sminktetováló a világ élvonalában jár

Hunya Lilla mesterkozmetikus, sminktetováló Békéscsabán dolgozik a Körgát sori Eklektika Szépségszalonban; vendégeinek nemzetközi színvonalon kínál szépségipari szolgáltatást. Nyolc éve, 2017 óta mesterkozmetikus, azóta készít kozmetikai sminktetoválásokat, 2018 óta pedig oktat is. Nemrégiben beszámoltunk nem mindennapi szakmai sikereiről. Azóta újabb versenyeken brillírozott, hamarosan Cipruson is képviselheti hazánkat.

Díjeső – két első hely és egy Grand Prix lett Hunya Lilláé egyetlen nap alatt

Hunya Lilla az összes hazai sminktetováló versenyen részt vett, amit megrendeztek, ráadásul mindegyiken dobogós helyezést ért el. Tavaly első lett a WULOP Hungary sminktetováló bajnokságon, kvalifikálta magát a törökországi VB-re. Idén ismét sikerült a bravúr, árnyalt szemhéj kategóriában első, mikroblading szálazott szemöldök kategóriában pedig második lett.

Legutóbb néhány hete mérette meg magát; egyetlen nap alatt három díjat is bezsebelt a Worlds Hungary PMU Sminktetováló Világbajnokság elődöntőjén. A versenyt Budapesten, a Festetics-palota impozáns falai között tartották; az ország minden pontjáról érkeztek tehetséges művészek, akik különleges közegben alkothattak együtt.

– Hihetetlenül hálás vagyok, hogy ennek a miliőnek részese lehettem. Két master kategóriában (microblading – szálazott szemöldök, valamint árnyalt szemhéj ) is első helyezést értem el. Tizenöt tagú nemzetközi független zsűri értékelte a munkákat, óriási megtiszteltetés, hogy az enyém lett a mezőny legkiválóbbja – sorolta Lilla, akit ráadásként még Grand Prix Champion díjjal is megjutalmaztak az esemény legmagasabb összesített pontszámú versenyzőjeként. A békéscsabai tehetség így összesen háromszor állhatott a színpadon, a díjaknak köszönhetően pedig kvalifikálta magát a novemberi, ciprusi PMU Worlds Világbajnokságra, ahol az általa választott kategóriában képviselheti majd hazánkat.

– Én vagyok az egyetlen sminktetováló az országban, aki három különböző világbajnokságra jutott ki egy éven belül. Októberben versenyzek Törökországban, novemberben pedig utazok Dubajba, illetve Ciprusra is. Előtte, szeptemberben is lesz egy megmérettetésem Budapesten, ahonnan a legjobb Rotterdamba jut ki. Mindez rengeteget jelent, inspirál, további sikerekre ösztönöz, ám a legnagyobb elismerés számomra az, hogy az ország távolabbi pontjairól, sőt, külföldről is rendszeresen felkeresnek a vendégek a hétköznapokon – sorolta.