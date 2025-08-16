1 órája
Versenysikerek – Hunya Lilla békéscsabai sminktetováló a világ élvonalában jár
Világbajnokság elődöntőjén aratott fényes sikert Hunya Lilla békéscsabai mesterkozmetikus, sminktetováló. A szakember professzionális munkájával a nőtársai legjobb formáját és önbecsülését adja vissza.
Hunya Lilla sminktetováló egy nap alatt három díjat zsebelt be, a világ élvonalában jár
Hunya Lilla mesterkozmetikus, sminktetováló Békéscsabán dolgozik a Körgát sori Eklektika Szépségszalonban; vendégeinek nemzetközi színvonalon kínál szépségipari szolgáltatást. Nyolc éve, 2017 óta mesterkozmetikus, azóta készít kozmetikai sminktetoválásokat, 2018 óta pedig oktat is. Nemrégiben beszámoltunk nem mindennapi szakmai sikereiről. Azóta újabb versenyeken brillírozott, hamarosan Cipruson is képviselheti hazánkat.
Díjeső – két első hely és egy Grand Prix lett Hunya Lilláé egyetlen nap alatt
Hunya Lilla az összes hazai sminktetováló versenyen részt vett, amit megrendeztek, ráadásul mindegyiken dobogós helyezést ért el. Tavaly első lett a WULOP Hungary sminktetováló bajnokságon, kvalifikálta magát a törökországi VB-re. Idén ismét sikerült a bravúr, árnyalt szemhéj kategóriában első, mikroblading szálazott szemöldök kategóriában pedig második lett.
Legutóbb néhány hete mérette meg magát; egyetlen nap alatt három díjat is bezsebelt a Worlds Hungary PMU Sminktetováló Világbajnokság elődöntőjén. A versenyt Budapesten, a Festetics-palota impozáns falai között tartották; az ország minden pontjáról érkeztek tehetséges művészek, akik különleges közegben alkothattak együtt.
– Hihetetlenül hálás vagyok, hogy ennek a miliőnek részese lehettem. Két master kategóriában (microblading – szálazott szemöldök, valamint árnyalt szemhéj ) is első helyezést értem el. Tizenöt tagú nemzetközi független zsűri értékelte a munkákat, óriási megtiszteltetés, hogy az enyém lett a mezőny legkiválóbbja – sorolta Lilla, akit ráadásként még Grand Prix Champion díjjal is megjutalmaztak az esemény legmagasabb összesített pontszámú versenyzőjeként. A békéscsabai tehetség így összesen háromszor állhatott a színpadon, a díjaknak köszönhetően pedig kvalifikálta magát a novemberi, ciprusi PMU Worlds Világbajnokságra, ahol az általa választott kategóriában képviselheti majd hazánkat.
– Én vagyok az egyetlen sminktetováló az országban, aki három különböző világbajnokságra jutott ki egy éven belül. Októberben versenyzek Törökországban, novemberben pedig utazok Dubajba, illetve Ciprusra is. Előtte, szeptemberben is lesz egy megmérettetésem Budapesten, ahonnan a legjobb Rotterdamba jut ki. Mindez rengeteget jelent, inspirál, további sikerekre ösztönöz, ám a legnagyobb elismerés számomra az, hogy az ország távolabbi pontjairól, sőt, külföldről is rendszeresen felkeresnek a vendégek a hétköznapokon – sorolta.
Felelőssége óriási, ennek tudatában törekszik a profizmusra
– Végtelenül szeretem a hivatásomat és a vendégeimet. Minden nap azon dolgozom, hogy a legszebb, legprofibb eredményt adjam nekik, mert hiszem és tudom, hogy a legjobbat érdemlik. Hálával tartozom nekik az inspirációért, a bizalomért és a szeretetért. Az elismerések csak megerősítik abban, hogy a minőség mindig utat tör magának – sorolta Hunya Lilla. Hozzátette, a tartós smink készítése kapcsán a felelőssége óriási, hiszen tartós változást hoz létre a hozzá forduló nők arcán. Munkája kimenetele pedig csak tökéletes lehet.
– Komoly lelki oldala is van a sminktetoválásnak, ugyanis emelem a nők önértékelését. A mai világban erejükön felül teljesítenek, meg kell állniuk a helyüket a családban, a munkahelyen, a kapcsolati rendszereikben. Nagy rajtuk a nyomás, mondhatni, keresztre vannak feszítve. A közösségi médiából is az ömlik rájuk, hogy illendő önmaguk legjobb verzióját adni minden körülmények között – sorolta meglátásait a szakember. Hangsúlyozta, a külsőnek bizony jelentősége van, ha egy nő érvényesülni szeretne az életben.
– Azért, hogy a hölgyek a legszebb fiatal éveikben önmaguk legjobb formáját hozzák, kellenek a szakavatott kezek. Nem szabad sajnálni a pénzt sminktetoválásra sem. Tartós, magas szintű változást jelent; adott esetben rákbetegségből felépült nők önbizalmát adja vissza, vagy a szülés után megfakult a szépséget. Az impozáns külső a belépő az önbecsülés, önérvényesítés, boldogulás birodalmába – emelte ki Hunya Lilla.
Az Eklektika Szépségszalonban találják meg a vendégek
Hunya Lilla folyamatosan fejleszti magát, bővíti tudását a sminktetoválás szegmensre fókuszálva. Minden nap a legkülönbözőbb arcokra alkot egyedi, tartós sminkeket. Az elmúlt évek során a legmagasabb szintre fejlesztette képességeit; kozmetikai szemhéj-, szemöldök- és ajaktetoválásokat készít, valamint sminktetoválást oktat hét éve.
Hét éve már, hogy saját szalont nyitott Békéscsabán, most az is átalakuláson megy keresztül.
– Jelenleg arculatváltás zajlik a szalonban. A legprofibb, legrátermettebb szakembereket gyűjtöm magam mellé, olyan gárdát (kozmetikus, masszőr, műszempillás, hajfonó, műkörmös, pedikűrös) szeretnék, akik a legprofesszionálisabbak a saját területükön. A legújabb eljárásokat igyekszünk kínálni. Az új technológiák mentén a sminktetoválás is
- természetes,
- finom,
- letisztult végeredményt ad. Célom, hogy a vendégek lecsendesedve, igazi chillben, zajmentes környezetben virágozzanak ki – fűzte hozzá.