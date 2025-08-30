augusztus 30., szombat

28 perce

Búcsúzunk dr. Gáspár Lajostól

Címkék#TAPPE Kft#búcsú#gyász

PR cikk

Megrendüléssel értesültünk, hogy életének 72. évében, 2025. augusztus 25-én tragikus hirtelenséggel elhunyt 

dr. Gáspár Lajos.

A TAPPE Kft. tulajdonosai, vezetői és dolgozói kollektívája mély megrendüléssel búcsúzik a szeretett kollégától és atyai jó baráttól dr. Gáspár Lajostól, akinek a távozása fájó űr, hiánya pótolhatatlan veszteség.

A család gyászában és mérhetetlen fájdalmában mindannyian őszinte együttérzéssel osztozunk, emlékét kegyelettel megőrizzük.

TAPPE Kft.

 

 

