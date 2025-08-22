Best Partner Shop nyílt az Andrássy út 65. szám alatt

Élelmiszer; édesség, snack; víz, üdítő, ital; vegyi áru; kozmetika; papíráru; otthon és életmód; játék, ajándék – olvasható az egykori Kieg ABC helyén, a békéscsabai Andrássy út 65. szám alatt nyílt Best Partner Shop ablakaiban. Ebből is arra lehet következtetni, hogy hatalmas a kínálat, hogy ebben a boltban tényleg minden kapható, amire otthon szükség lehet. El lehet intézni szinte egy nagy bevásárlást is, de akkor is célszerű betérni, ha csak valami apróságra van szükség.

Áruval megpakolt polcok, kedvező árak

Mi is betértünk, és kedves, mosolygós eladók fogadtak minket. No meg áruval megpakolt polcok, kedvező árak. Szabóné Kitti, az Andrássy út 65. szám alatti Best Partner Shop üzletvezetője elmondta, hogy tényleg szinte minden kapható a boltban, legyen szó élelmiszerről – a hűtött termékek kivételével –, mosó- és mosogatószerről, férfi vagy női ruházatról. A kínálatot ennek ellenére tovább bővítik. Az árakat pedig letörik, hogy minél inkább pénztárcabarát legyen a vásárlás.

A választék széles, az árak pedig kedvezők, érdemes betérni.

Folyamatosan akcióznak a Best Partner Shopban

– Kéthetente megújuló akciókkal állunk elő. Az akciós újságunk elérhető a boltban, illetve a Facebook-oldalunkon is, a boltra úgy érdemes rákeresni, hogy Best Partner Békéscsaba – Andrássy út 65. Most, szeptember elsejéig mindenre, ami nem élelmiszer, vegyi áru, ital vagy üdítő, 15 százalékos kedvezményt adunk – részletezte Szabóné Kitti. Ezt követően pedig újabb termékköre hirdetnek majd rendkívüli akciókat.

Az Andrássy út 65. szám alatt figyelnek mindenre

A Best Partner Shop egy olyan üzlet, ahol figyelnek arra is, hogy éppen milyen szezon van. Hamarosan indul az iskola, kezdődik a tanév, most jön tehát a végső roham a tanszerekért, amelyek szintén kaphatóak a boltban. Emellett természetesen következik majd a halloween, a mindenszentek és a halottak napja, utána az advent és a karácsony, azt követően pedig a húsvét, ezekre is készülnek majd időben különféle termékekkel.

Szabóné Kitti elmondta: kéthetente megújuló akciókkal állnak elő.

Érdemes nyomon követni a Facebook-oldalukat

Nem csak az akciók miatt érdemes nyomon követni a Best Partner Shop Facebook-oldalát. Nyereményjátékot is hirdettek, az adott bejegyzést lájkolni kell, megosztani, és megjelölni a hozzászólásban, hogy kivel osztaná meg a nyereményét. A szeptember 1-jéig tartó nyereményjátékban így mindkét fél így 10 ezer forintos utalvánnyal gazdagodhat.