Megnyitotta kapuit a Mattesz Baby Spa Békéscsabán – Fantasztikus foglalkozások kisbabáknak

A Jakuzzi minden kisbaba után a számukra megfelelő módon fertőtlenítve van, így használata teljesen biztonságos.

A víz hőmérséklete 32 °C.

A hangok a babákat az édesanyjuk szívhangjára emlékezteti, ami megnyugtatja és ellazítja őket.

Szőke-Kis Katalin elmondta, többnyire online foglalnak náluk időpontot, de ezt telefonon, illetve Messengeren keresztül is megtehetik.

Társadalmi felelősségvállalás is

Szőke-Kis Tamás, a Mattesz Baby Spa Békéscsaba tulajdonosa elmondta, nem feltétlenül üzletként tekintenek a szolgáltatás elindítására, hanem legalább annyira társadalmi felelősségvállalásnak is tartják.

– Két gyermekünknél is láttuk, hogy a mozgásfejlesztésnek milyen kedvező hatása van az idegrendszerükre és az értelmi fejlődésükre – emelte ki. – Azzal foglalkozhatunk, amit szeretünk, illetve hasznos. S hogy ez találkozhat az igényekkel, nagy pozitívum. Hálásak lehetünk a módszer kitalálóinak és megvalósítóinak.

A békéscsabai a 28. a sorban

Szólt arról, hogy a Mattesz Baby Spa Békéscsaba már a 28. a sorban, ami nyílt a franchise-hálózat keretében.

Mint kifejtette, a franchise-szerződést novemberben írták alá, majd két hónapig keresték a megfelelő helyiséget a szolgáltatás számára. Ezt követte az átalakítás, a munkálatok.

– Már négy hete járhatnak hozzánk a babák, és most rendeztük a hivatalos megnyitót. A visszajelzések szerint a babák nagyon jól érzik magukat, rengeteg mosolygós fényképet kapunk a szülőktől – fogalmazott. – Most vasárnap a 150. foglalkozást is megtartottuk.

Fontos kezdeményezés indult

Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere elmondta, minden olyan foglalkozás, amely segíti a gyermekek, különös tekintettel a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődését, fontos a város, az itt élők, a vármegye számára.

Kitért arra, hogy valamennyi békéscsabai óvodás részt vesz a vízhez szoktatási programban, nincs olyan óvodás, aki ne fordulna meg a Szigligeti tanuszodában vagy a Lencsési uszodában. Hozzátette, az egészségnevelés mellett a sport számára is alapokat jelenthet mindez.