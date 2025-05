Gondos tervezés – Gondtalan nyaralás! Hogyan fizessünk a nyaralás alatt?

Érdemes lehetőség szerint több lábon állni a fizetéskor is: digitalizált és valós bankkártyát, valamint készpénzt is vigyünk magunkkal, és ezeket természetesen ne tartsuk egy helyen!

6+1 tipp külföldi bankkártyahasználathoz

A legtöbb esetben hazai kibocsátású bankkártyánkat is használhatjuk, ha külföldön nyaralunk, azonban érdemes a következő gyakorlati tanácsokat megfogadni, hogy elkerülhessük a kellemetlenségeket.

Kártyás vásárlás előtt mindig ellenőrizzük, hogy a kártyán található védjegy/logó ki van-e ragasztva az elfogadóhely bejáratán vagy a pénztárban! Vegyük figyelembe, hogy amennyiben a kártyánk forintszámlához rendelt, akkor bankunk a saját aktuális deviza eladási árfolyamán váltja az adott pénznemre a forintunkat! Tájékozódjunk az ATM-es készpénzfelvétel költségeiről! Ellenőrizzük a bankszámlákon beállított költési limiteket! Vegyük figyelembe, hogy autóbérlés vagy szállodafoglalás esetén zárolhatnak bizonyos összeget a bankszámlánkon! Jelezzük a bankunk ügyfélszolgálatának, hogy a kártyát külföldön szeretnénk használni, nehogy az automatikus banki kockázatelemző rendszer biztonsági okokból letiltsa a kártyánkat.

+1 Mit válasszunk, ha fizetéskor a terminál felajánlja, hogy forintban is fizethetünk?

Az a legolcsóbb megoldás, ha külföldön a helyi pénznemben fizetünk a bankkártyánkkal.

Innovatív pénzügyek nyaraláskor?

Az utóbbi években egyre többen a kizárólag online jelenlévő, fintech pénzintézetek applikációit használják külföldi fizetés során. Akik erre a – valóban gyors és kényelmes – megoldásra voksolnak, általában azt hozzák fel mellette érvként, hogy többféle deviza egyenleget is létre tudnak hozni néhány másodperc alatt, és többféle módon fel is tudják tölteni – jellemzően plusz díjak felszámítása nélkül. Ráadásul hétköznapokon a váltás is középárfolyamhoz közeli. A magyar jegybank már többször felhívta a figyelmet arra is, hogy bár üdvözli és támogatja az innovatív pénzügyi megoldásokat, azok az intézmények, amelyeknek nincs magyarországi fióktelepe, az adott külföldi jegybankfelügyelet alá tartoznak, az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) biztosítása sem vonatkozik rá. Vagyis csalásos, elszámolási vagy egyéb fogyasztói jogvita esetén korlátozott fogyasztóvédelmi jogosítványok illetik meg az MNB-t.