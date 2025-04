Hunya Lilla nemzetközi színvonalon készíti a sminktetoválást - galériával, videóval

Hunya Lilla sminktetováló, mesterkozmetikus az Iparművészetin tanult, ezzel párhuzamosan végezte el a kozmetikusiskolát. Tizenöt éve mestervizsgázott, azóta készít kozmetikai sminktetoválásokat is.

– Hét éve már, hogy saját szalont nyitottam Békéscsabán, ahol négy másik kolléganővel dolgozom együtt; a vendégek a Körgát sori Eklektika Szépségszalonban találnak meg, ahol műkörömépítés, műszempillaépítés, masszázs, kozmetika is elérhető. Folyamatosan fejlesztem magam, bővítem a tudásom – sorolta a szakember. Hangsúlyozta, a sminktetoválás az elmúlt pár évben önálló szakmává nőtte ki magát, ő is erre a szegmensre fókuszál. A művészeti vonal megmaradt az életében, minden nap a legkülönbözőbb arcokra alkot egyedi, tartós sminkeket. A legmagasabb szintre fejlesztette képességeit; kozmetikai szemhéj-, szemöldök- és ajaktetoválásokat készít, valamint sminktetoválást oktat öt éve.

– Nagy felelősséget igényel a munkám, azzal a tudattal végzem, hogy nincs hibázási lehetőség. A nők az arcukon viselik az eredményt akár két évig is – emelte ki.

Hunya Lilla versenyeken is bizonyít, minden eredményei hiteles tükör

A sminktetováló versenyszféra nyolc éve tört be Magyarországra, Hunya Lilla az összes hazai megmérettetésen részt vett és mindegyiken dobogós helyezést ért el. Tavaly első lett a WULOP Hungary sminktetováló bajnokságon, így kvalifikálta magát a törökországi VB-re. Idén ismét sikerült neki a bravúr, árnyalt szemhéj kategóriában első, mikroblading szálzott szemöldök kategóriában pedig második lett.

– A WULOP nemzetközi, törökországi viadalán idén nyolcvan ország legjobbja méri össze tudását egy komoly szakmai expó keretében október végén, ezen már harmadik alkalommal veszek részt – tette hozzá az ambíciózus szakember.

Két hete, az EtalonMix Hungary sminktetováló bajnokságon szintén árnyalt szemhéj kategóriában győzött Lilla; így utazhat novemberben a dubaji világbajnokságra, amit elsőként rendeznek meg és amiami szintén hatalmas szakmai lehetőség.

– A versenyeken mindig a saját komfortzónámon kívül kell helytállni, előny, hogy a legnagyobb magabiztossággal és nyugalommal dolgozok, jól kezelem a stresszhelyzeteket, nyomás alatt is maximális teljesítményt tudok nyújtani – részletezte Lilla, aki idén további négy versenyre is hivatalos. Szereti feszegetni a határait, nemzetközi szinten is megállja helyét.