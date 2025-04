Ismét megrendezik a Gyulai Virágok Fesztiválját – Növények ezrei és számtalan program várja az érdeklődőket

Szászné dr. Várkonyi Adrienn, Gyula főkertésze elmondta, az idei évben is nagyon sok résztvevője lesz a Virágok Fesztiváljának, 53 kiállító és árus jelenléte már biztos, illetve jó néhányan több standdal is jelen lesznek a programon. A Béke sugárút fesztivál számára kijelölt része így ismét teljesen megtelik.

A szakember kérdésünkre kiemelte, természetesen idén is mindenféle növény kapható lesz az eseményen. Egynyári, évelő növényekből, faiskolai termékekből, ültető közegből, edényekből, palántákból, kerámiákból, rovarevő növényekből, tavaszi rózsákból, mediterrán növényekből, kerti gépekből, kerti bútorokból, minden növényekkel kapcsolatos kiegészítőből választhat majd a rendezvényt felkereső, várhatóan idén is több ezer érdeklődő. A szokásoknak megfelelően ebben az évben is az egynyári növényekből lesz a legtöbb.

Szintén a hagyományoknak megfelelően szakmai és természetesen szabadidős programokat is szerveznek. Mind szombaton, mind vasárnap 10 és 14 órakor bonsaimesterek tartanak látványos bemutatót, amelynek középpontjában a tavaszi bonsaimunkák, a lombmetszés, a drót eltávolítása, illetve felhelyezése, valamint az irányító alakítás áll majd.

Szombaton 17 órakor Megyeri Szabolcs kertészmérnök, blogger előadását hallgathatják meg a művelődési központban, amire vélhetően szintén nagyon sokan lesznek kíváncsiak. Ismét megrendezik a virágkötészeti kiállítást, illetve az alkotásokra szavazni is lehet.

Az Élet a palántáskertben című rajzpályázat alkotásai szintén megtekinthetők lesznek az Erkel Ferenc Művelődési Központ árkádjai alatt.

A Gyulai Virágok Fesztiválja hosszú esztendők óta a térség egyik, ha nem a legnagyobb ilyen jellegű programja. A város különleges színpompás, virágos attitűdje kiváló alapot teremt az eseménynek, a környezet, a Béke sugárút védett vadgesztenye- és platánsora a maga csodálatos zöld koronájával remek környezet biztosít a virágvásárnak.

Az árusok elsősorban a térségből érkeznek, de eljönnek kiállítók Gyulára Budapestről, Győrből és a Duna–Tisza közéről is.