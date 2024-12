Hirdetés 1 órája

Szőnyegmúzeum: A magyar kézművesség lenyűgöző világa

A szőnyeg mindig több volt, mint pusztán használati tárgy. A békésszentandrási szőnyeg, pedig még ennél is több volt. Nem véletlenül találkozhatunk vele még ma is az Országházban, az Operában vagy akár a Windsori kastély kápolnájában is.

PR cikk PR cikk

A kézműves mesterek szorgos kezei között évszázadokon át született szőttesek történeteket mesélnek – a családok mindennapjairól, a hagyományokról, és a kultúra gazdagságáról. A Bordűr Szőnyegmúzeum e különleges világot tárja a látogatók elé, megőrizve és bemutatva Magyarország szőnyegszövő történelmének páratlan kincseit. Egy gyűjtemény, amely életre kelti a hagyományokat A múzeum kiállított darabjai Magyarország különböző régióinak jellegzetes mintáit és színvilágát idézik meg. A szőnyegek minden egyes vonala, színe és mintája egy-egy történetet rejt – a régmúlt idők embereinek világát, ahol a kézművesség nemcsak mesterség, hanem a mindennapok szerves része volt. Az időtálló szépségű szőttesek betekintést engednek abba a kultúrába, amely a természetes anyagok és a hagyományos technikák harmóniájából született. Egy mesterség, amely még ma is lenyűgöz A múzeum különlegessége, hogy a szőnyegek készítésének folyamatát is bemutatja. Az interaktív bemutatókon keresztül megismerhetjük, hogyan készültek ezek a csodálatos darabok, és mennyi türelmet, precizitást és művészi érzéket igényelt minden egyes szövés. A látogatók akár ki is próbálhatják a szövés technikáját, és testközelből élhetik át azt a folyamatot, amely generációk óta átörökített mesterségként él tovább és a szemet gyönyörködtető látványa mellett színültig tölti az ember lelkét is. Értékek, amelyek összekötnek generációkat A szőttesek nemcsak a múlt emlékeit őrzik, hanem hidat képeznek a generációk között is. A Bordűr Szőnyegmúzeumban a látogatók újra felfedezhetik azokat az értékeket, amelyek az idő múlásával mit sem veszítettek jelentőségükből. A múzeum minden szegletében érezhető az a tisztelet, amely a magyar kézművesség hagyományai és az alkotó kezek iránt mutatkozik meg. Élmények a múzeum falai között A Bordűr Szőnyegmúzeum különleges programokkal várja a látogatókat, hogy még közelebb kerülhessenek a szőnyegkészítés művészetéhez. A látogatások alkalmával részletes betekintést nyerhetünk a kiállított darabok történetébe, a technikák fejlődésébe, és azokba a rejtett szimbólumokba, amelyeket a mesterek beleszőttek a műveikbe. Az időszakos kiállítások tovább gazdagítják a múzeumi élményt, bemutatva a szőnyegkészítés változatos és izgalmas világát, illetve egyéb művészeti ágak és azok jeles képviselőinek alkotásait.

A múlt szőttesei a jelen számára A Bordűr Szőnyegmúzeum célja, hogy a magyar népi kultúra kincseit megőrizze és továbbadja a jövő generációinak. A kiállításokon keresztül újra felfedezhetjük a hagyományokat, és megtapasztalhatjuk azt a különleges érzést, amely a kézzel készült szőttesek szépségéből és történeteiből, valamint tárgyalkotó kultúránk sokszínűségéből fakad. Látogasson el, és merüljön el a szőttesek világában! A Bordűr Szőnyegmúzeum egy olyan hely, ahol a múlt öröksége és a művészet szeretete találkozik. Fedezze fel ezt a különleges világot, ahol minden szőnyeg egy-egy történetet mesél, és töltse el az időt a magyar kultúra gazdag szövetében. Tudjon meg többet a www.bordurhotel.hu oldalon, és váljon részese egy felejthetetlen élménynek, amely egyszerre tisztelgés a múlt előtt és inspiráció a jelen számára. Elérhetőség:

📍 5561 Békésszentandrás, Szent András utca 4.

📞 +36 20 357 6345

📧 [email protected]

https://bordurhotel.hu/hu



Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!