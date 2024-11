A markáns békéscsabai jelenléthez markáns színekkel alakították ki az új dizájnt a Kner Nyomdában, képünkön Kása Ferenc Zoltán ügyvezető igazgató

– Húsz éve lett a Kner Nyomda ügyvezetője. Hogyan állt a cég 20 esztendeje, és hol tartanak ma?

Napi száz megrendelést fogadnak, ennyit is teljesítenek

– Húsz éve 100-an dolgoztak a Kner Nyomdában, most 500 embert foglalkoztatunk. Korábban a termelés és a raktározás egy telephelyen zajlott, átlagosan 20 éves gépparkkal, ami jelenleg ötéves. Most két telephelyen dolgozunk a csomagolóanyag-gyártásban, -értékesítésben. Húsz éve 95 százalékban a magyar piacra dolgoztunk, most 50-50 százalék a hazai és a külföldi értékesítés aránya. A tízmillió eurós, éves árbevételből mára 50 millió eurós lett.

– Mennyi csomagolóanyagot gyártanak, értékesítenek most?

– Eléri az évi 15 ezer tonnát. Huszonötezer megrendelés fut be évente. Napi száz megrendelést fogadunk, és ennyit is teljesítünk. Lényegében az Amszterdam-Bukarest tengelyen vagyunk jelen csomagolóanyagainkkal.

Egy gépmester a minimálbér 3-4-szeresét is megkeresheti

– A megfelelő számú szakember biztosításáért, képzéséért mit tesznek?

– Létrejött Békéscsabán, a BSZC Szegyában az országos képzőközpont, melynek kialakításában mi is tevékenyen részt vettünk. Nagy erőket mozgósítunk a beiskolázási programban is, hogy elérjük évente két nyomdász osztály indítását, összesen 40 diákkal, mely ideális lenne a szakmai ágazat számára. Ennek érdekében 20-25 kollégám járja Békés vármegye falvait, legalább harmincat. Az általános iskolákban bemutatjuk a csomagolóanyag-gyártást, hogy mennyire kreatív, szó szerint színes munka ez, és láthatják a tanulók azokat a csomagolóanyagokat, címkéket, amikkel a boltokban naponta találkoznak. Beszélünk a fizetésről, a karrierépítés és a továbbtanulás lehetőségeiről. A fizetésnél kitérünk arra, hogy például egy gépmester a minimálbér 3-4-szeresét is megkeresheti a nyomdaiparban. Kint voltunk idén is a pályaválasztási vásáron, a Békéscsabán tanulóknak nyílt napot tartottunk, üzemlátogatást szerveztünk, szervezünk.

Teljes nyílászárócserét hajtottak végre, új dizájnt is kapott a Kner Nyomda

– A markáns békéscsabai jelenléthez markáns színekkel alakították ki az új dizájnt, a város egyik legszebb épülete lett a Kner Nyomda. Emellett teljes nyílászárócserét hajtottak végre. Miért lépték meg mindezt?