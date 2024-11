Néhány személyi kölcsön ajánlat

Az Erste Bank személyi kölcsöne keretében akár 12 millió forint is elérhető. A kölcsön online is igényelhető. A kölcsönt legegyszerűbben meglévő ügyfélként igényelheted a George applikáción keresztül, de új ügyélként is van rá lehetőséged. Ha a szelfis hiteligénylést választod, akkor szükséged lesz egy NFC képes mobilra és új, chipes személyi igazolványra. Ha ezek valamelyike nem áll rendelkezésedre, akkor választhatod a videóhíváson keresztül történő igénylést.

Az UniCredit Bank szintén 12 millió forintig kínál személyi kölcsönt, amelyhez jóváírási kedvezményt is nyújt, ha a kölcsönt 2024. november 30-ig igényled, és arra szerződést kötsz. Meglévő ügyfelek mobilapplikáción és internetbankon keresztül is igényelhetik.

A MagNet Bank személyi kölcsöne keretében legfeljebb 5 millió forintot igényelhetsz, de a kölcsön zöld hitelcélokra is elérhető. Ebben az esetben a maximális hitelösszeg 12 millió forint is lehet, a futamidő pedig 10 évre is kitolható.