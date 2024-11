A jogszabályok előírásai szerinti technikai eszközök a XXI. századnak megfelelő színvonalon állnak rendelkezésre és cserélődnek a szaktantermekben, a nyelvi laborban, a demonstrációs termekben. A legutóbbi felújítás és fejlesztés 163 millió Ft értékben: tornaterem és öltözői, 90 m2 fedett kondipark, udvar- és parkrendezés, interaktív táblák, kerékpárok.

A Mikes-ben 19 éve van lehetőség 8. évfolyam után a honvédelmi alapismeretek (9-12. évf.) tanulására a Honvéd Kadét Programban, amelyen belül speciális szakmai és sportversenyeken, rendezvényeken, táborokban vehetnek részt a tanulók, és jó tanulmányi eredménnyel ösztöndíjat kaphatnak havonta, valamint minden tanuló formaruhát kap. A Belügyminisztérium engedélyével a belügyi rendészeti ismeretek tantárgyat tanítjuk (10-12. évf.). Ezek választható érettségi tantárgyak közép- és emelt szinten is.

Amit kínálunk a 4 év alatt:

9.-től emelt óraszám és 11.-től érettségi előkészítő angolból vagy németből, magyar nyelv és irodalomból, matematikából, történelemből;

10.-ben 1. idegen nyelvből előrehozott középszintű érettségi, majd 11.-ben emelt szintű, ez B2 nyelvvizsga (60%-os eredménytől), ami középfokú nyelvvizsgát jelent, ami szükséges a felsőfokú továbbtanuláshoz;

11.-től érettségi előkészítő választott érettségi tárgyból:

2. idegen nyelv/biológia/digitális kultúra/földrajz/kémia/fizika/ rajz/ének/testnevelés; ECDL-vizsgára való ingyenes felkészítés, a vizsgadíjat a középiskola egyesülete fizeti;

igazolt sportolóknak felmentés 2 testnevelési óra alól.

közösségi szolgálat intézményen (pl. ált. iskola, óvoda) belüli teljesítése;

lövészet airsoft- és szimulációs rendszerrel, légpuskával.

a román vagy szerb nyelv tanulásának lehetősége (előismerettel rendelkezőknek élő idegennyelvként) és előrehozott érettségi 10.-ben vagy 11.-ben!

Azért jó a Mikesben tanulni, mert

... battonyaiként lényegesen később kell felkelnem reggel, nem kell a busz indulásához igazodni. Nem kell kollégiumban laknom, pénteken hazautazni és vasárnap vissza. Így több szabadidőm marad, több időm marad tanulni az érettségire és pihenni is, és a barátokra is – több gimnáziumi tanuló (10-11. évf.);

... ha valamit nem értek a tananyagból, délután bejöhetek a saját tanáromhoz, aki segít a tanulásban – többen a 9-10. évfolyamból;

… az itteni tanárok jó viszonyban vannak egymással, összedolgoznak, szünetekben és a programokon is jó hangulatot varázsolnak – 9. a osztályosok;

… csak 20 perc busszal, az szinte semmi, az általánosban is ennyi idő alatt értem be a suliba – (11. a)

… jó a társaság, számíthatunk egymásra, nem cikizik a másikat, nincs kiközösítés, nincs flancolás – sokan a 9-10-11-12. évfolyamból.

További információk: facebook.com/mikes.kelemen; www.mikesk-battonya.edu.hu;

Nyílt napok:

2024. november 9-én (szombat) 9 óra;

2024. november 13-án, (szerda) 9 óra.