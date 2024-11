A pályázatot közel két évvel ezelőtt nyújtották be, azóta már több fejlesztést is végrehajtottak az úthálózaton saját forrásból. A projekt keretében 23 belterületi út teljes vagy részleges burkolatfelújítása valósulhat meg. Másik TOP Plusz pályázati forrás révén a Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő is jelentős, 430 millió forintos támogatást kapott energetikai korszerűsítésre. A tervek között szerepel, hogy a fürdő termálkútját összekapcsolják a létesítmény fűtési és szellőztetési rendszereivel, ami segítené a gázfogyasztás csökkentését, és jelentős költségmegtakarítást eredményezne. Emellett napelemek telepítésével a villamosenergia-felhasználás csökkentését is célul tűzték ki. A projekt keretében a hőcserélők és hőszivattyúk modernizálása, az energiafelhasználó berendezések, valamint nyílászárók cseréje is megvalósul.

A fejlesztés után korszerűbb és energiahatékonyabb lesz a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola

Közel 535 millió forintból újul meg a gyomaendrődi intézmény. Melyre a Gyulai Tankerületi Központ adta be a pályázatot. A beruházás során megvalósul az épület homlokzati falának, a fűtetlen padlásfödémnek, az árkádfödémnek, a ferde tetőnek és a lapos tetőnek a hőszigetelése, valamint nyílászárók cseréje. Ezen kívül akadálymentes parkolót és rámpát fognak kiépíteni a főbejáratnál, továbbá akadálymentes mellékhelyiséget és mosdót is kialakítanak. A tornateremhez kapcsolódó öltöző és mosdó felújítása mellett a fűtés korszerűsítése és napelemes rendszer telepítése is megtörténik.

Idén is megtartják a Gyomaendrődi Disznótoros és Tímár János Böllérpálinka Emlékversenyt

November 23-án rendezi meg a Körösök Ölelése Turisztikai Egyesület a XV. Gyomaendrődi Disznótoros és Tímár János Böllérpálinka Emlékversenyt, melyet az önkormányzat is támogat. Az eseményen a hagyományokhoz hűen helyet kap a kolbászkészítés, a tepertősütés, a pálinkaminősítés, valamint a hájas és tepertős sütemények versenye. A hangulatot számos koncert fokozza, fellép többek között Nótár Mary, Bebe, Peter Srámek és Fásy Ádám is, így igazán szórakoztató és élményekkel teli nap várja majd az érdeklődőket.