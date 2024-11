A Coca-Cola HBC üzleti stratégiája, hogy a hét minden napján, a nap minden órájában nyújtson valami finomat a fogyasztóknak, ezért az üdítőital, az ásványvíz, az energiaital és az alkohol mellett a kávé is a portfóliónkra került. A Félegyházi Családi Pékség a legnagyobb kávézó partnerünk. A Coca-Cola HBC Csoport 2021-ben 30 százalékos részesedést vásárolt a Casa del Caffè Vergnano cégben. Így márkatulajdonosok is lettünk és 2022 januárjától megkezdtük a magyarországi értékesítést. Vendéglátóipari egységeknek nyújtunk teljes körű szolgáltatást, vannak termékeink a kiskereskedelmi forgalomban is, sőt működik egy franchise hálózat is hét budapesti üzlettel, 1882 Caffè Vergnano néven. A család a tradicionális olasz kávézás kultúráját képviseli, mi is ezt honosítjuk meg itthon. Tökéletes kávét kínálunk a hagyomány, a család, a szépség és a fenntarthatóság jegyében