Születésnapi programok

November 23-án minden a szórakozásról és az ünneplésről szól a Csaba Centerben. A 23. Születésnapot reggeltől estig folyamatos programokkal és sztárfellépőkkel ünneplik meg.

9.15-kor a Viharsarki Mazsorett és Táncsport Egyesület mazsorett bemutatójával indul a nap.

10.30-kor a televízióból is közismert Apacuka Zenakar élő koncertje szórakoztatja a kicsiket és a nagyobbakat. 11.45-kor Grünwald Norbert bűvész műsorával folytatjuk, ahol egy kis időre minden gyerek varázsolhat kicsit. 12.30-kor a kondorosi Balance Aerobic Club, majd a World Jumping bemutató mozgatja meg az érdeklődőket.

A nap folyamán 10.00-15.00 óra között folyamatos kísérő programok várják a résztvevőket: arcfestés, csillámtetoválás, lufihajtogatás, bűvész trükkök, sakkszimultán és kézműves foglalkozás keretében.

A gyerekek kedvenc mesehősei a Mancs Őrjárat két tagja is a Centerben szülinapozik: Skye és Chase bevetésre kész!

A délutáni és a kora esti órákban a színpadon váltják egymást a táncos és zenei előadók: a BellyBoa Hastánccsoport, a Chained akusztikus duó, a FitDance Center Tánciskola.

18.00 órakor a humorból nem lesz hiány és a nevetés garantált lesz, hiszen a sztárvendégek sorát az Irigy Hónaljmirigy folytatja.

Sipos Petiék a közismert Irigy Hónaljmirigy slágerekkel készülnek.

Őket a televíziós tehetségkutatót is megjárt Molnár Sanyi előadása követi, amikor is közismert slágerek és a nemrégiben megjelent saját első dala is elhangzik majd. A születésnap fénypontja a 20.00 órakor kezdődő Kowalsky meg a Vega élő nagykoncertje lesz. Aki rajongó, vagy csak szereti a Kowa zenéket, semmiképp se hagyja ki a koncertet, hiszen idén ez lesz az utolsó fellépésük!

Tavaly fantasztikus hangulatot és különleges atmoszférát varázsoltak az aulában, nem lesz ez másként idén sem.

Több ezer látogatót várnak Kowalsky meg a Vega élő nagykoncertjére.

Szerencse Kulcsa és APPos játék!

A Szerencse Kulcsa nyereményakció üvegszéfjében közel 1.5 millió Ft nyereményt helyeztek el 8 fiókban 8 lakattal lezárva. A 8 kulcs csak arra vár, hogy valaki beüsse a nyerő kódot és kiválasszon egy kulcsot, amelyik valamely nyeremény zárját nyitja. A játék november 24-ig tart, vagy addig amíg minden nyeremény gazdára nem talál.