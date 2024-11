1. Fogkefe

A fogkefét naponta többször a szánkba vesszük, segítségével súroljuk, tisztítjuk fogainkat, így természetes, hogy a sörték gyorsan elhasználódnak. Ami azonban ennél is fontosabb, hogy a felületen megtelepedő baktériumokat folyamatosan visszajuttatjuk a szánkba, ezzel pedig akár fogínyproblémákat, fertőzéseket is előidézhetünk, amit biztosan szeretnénk elkerülni. Ha fontos számunkra a szájhigiénia, cseréljük a fogkefét három havonta, ha pedig a fogorvosnál egy alapos fogkőleszedésen veszünk részt, ez után is érdemes egy új kefét választani.

2. Törölközők

Egy puha, kellemes tapintású pamut törölköző igazi élménnyé varázsolja a fürdőzést, azt azonban ne felejtsük el, hogy ezzel minden nap elhalt bőrdarabkákat távolítunk el a testünkről, ezért rendszeres mosásuk nem maradhat el. A nedvesség hatására a pamut törölköző felületén a baktériumok is könnyebben elszaporodnak, melyeket aztán a megtisztított testünkhöz érintünk hozzá, dobjuk tehát hetente egyszer a mosógépbe ezeket a törölközőket – sőt, néhány évente érdemes lehet az egész készletet lecserélni.

3. Ágynemű

Az ágynemű cseréjével kapcsolatban igencsak megoszlanak a vélemények: van, aki hetente újat húz, mások sokszor nem is emlékeznek már arra, mikor mosták ki legutóbb a garnitúrát. Kétségtelen, hogy általában zuhanyzás után, tisztán fekszünk be az ágyba, itt azonban éjszaka kiizzadunk, ráadásul a fekhelyünkön összegyűlhetnek a poratkák és egyéb allergén anyagok is, melyeket a hetente, legfeljebb kéthetente történő mosással szerencsére egyszerűen eltávolíthatunk.

4. Mosogatószivacs

Ha őszinték vagyunk, beismerhetjük, hogy a legtöbben akkor cseréljük le a mosogatószivacsot, amikor az már teljesen elhasználódott. Laboratóriumi vizsgálatok azonban kimutatták, hogy egy ilyen kis szivacsban rengeteg baktérium tanyázik, hiszen annak lyukacsos állaga tökéletes környezetet biztosít a kórokozók számára. Ha ezeket nem szeretnénk visszajuttatni a tiszta edényeinkre, onnan pedig a szervezetünkbe, akkor érdemes lehet a mosogatószivacsot hetente cserélni, ha azonban ezt pazarlásnak érezzük, legalább arra figyeljünk, hogy a szivacsot minden használat után alaposan kicsavarjuk és olyan felületre helyezzük, ahol gyorsan megszárad – ilyenkor ugyanis a legtöbb baktérium elpusztul.