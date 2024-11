3. Kérjünk segítséget szakértőktől!

Akár kisebb vagy nagyobb vállalkozást vezetünk, egy jó könyvelőre mindig is szükségünk lesz. Az ideális könyvelő pedig nemcsak a fizetendő járulékainkat számolja ki, hanem tanácsokat is ad a kiadásaink csökkentésével kapcsolatban. Például lehet, hogy már nem egyéni vállalkozóként, hanem Kft.-ként lenne kifizetődő folytatni az üzleti tevékenységünket. De az is előfordulhat, hogy bizonyos kiadásainkat költségként is el lehetne számolni, így pedig már rövid távon is sokat spórolhatnánk.

A költségvetésünk tervezésében és átláthatóságának kialakításában pénzügyi tanácsadótól is kérhetünk szakvéleményt. Közösen felmérhetjük az anyagi lehetőségeinket, a tanácsadó pedig minden apró részletet szem előtt tartva tervezheti meg a kiadásainkat. Így elkerülhetjük, hogy valamire fölöslegesen sokat költsünk, aminek köszönhetően hosszú távon is megőrizhetjük a pénzügyi stabilitásunkat.

Egy pénzügyi tanácsadó azokra a kiadásokra is felhívhatja a figyelmünket, amelyeket túl magasnak talál. Magyar dropshipping esetén ilyen terület lehet a logisztika, hiszen a webáruház tulajdonosok gyakran olcsóbban is megoldhatnák a szállítást, ha több cégtől is ajánlatot kérnének. Azonban a marketing tevékenységek is rengeteg pénzt elvihetnek, különösen akkor, ha nem a legjobb szakemberekre bízzuk a különböző kampányok lebonyolítását.

A fenti 3 tipp segítségével végre valóban átláthatjuk üzletünk költségvetését, továbbá könnyebben is tervezhetünk a jövőbeli kiadásainkat illetően. Készítsünk táblázatot vagy használjunk szoftvert a kiadásaink és bevételeink nyomon követésére, és egyeztessünk havonta legalább egyszer a könyvelőnkkel és pénzügyi tanácsadónkkal. Tegyünk meg mindent üzletünk sikere érdekében!