A Ménesbirtok iskolája madártávlatból (2024. IV. 29.) – Peleskey Bence drónfelvétele

Mezőgazdaság és erdészet ágazatban az ötéves Mezőgazdasági technikus képzést kínáljuk, ahol a 11. évfolyamtól tanulóink állattenyésztő vagy növénytermesztő szakmairányt választhatnak. A 2025/2026-os tanévtől a technikumban elindítjuk az Erdésztechnikus képzést is, a 11. évfolyamtól választható Erdőgazdálkodás vagy Vadgazdálkodás szakmairánnyal. Az új képzéshez 1500 ha erdőterület és 15 500 ha vadászterület áll rendelkezésünkre. A Ménesbirtok iskolája nem csak 21. századi oktatótermeket, technológiát és gépeket, hanem ösztöndíjat is biztosít a képzésekhez. Tanulóink az iskolában töltött első tanév félévétől az iskolai tanulmányi átlag, de legalább 3,5 átlag feletti tanulmányi eredménnyel havi nettó 20 000 forint; 4,5 tanulmányi átlag felett pedig havi nettó 30 000 forint ösztöndíjban részesülnek. Mentorprogramunkba pályázat útján léphetnek be az iskola ifjúsági képzésben tanuló, legkiválóbb diákjai. A mentorált tanulók hét szakirányú képzési területen, valós üzemi körülmények között szerezhetnek alapos szakmai ismereteket a Ménesbirtoknál és akár havi nettó 100.000 forint juttatásban részesülhetnek. A képzési területek: 1. Precíziós gazdálkodás, az agrárium digitalizációja; 2. Szántóföldi öntözés; 3. Vetőmagüzemi technológia; 4. Szarvasmarhatelepi technológia – automatizált istálló, robotos fejés; 5. Lovassport és lovas menedzsment; 6. Erdészet és vadgazdálkodás; 7. Modern sertéstelepi technológia – a hiperszapora genetika menedzsmentje. A szakképzés színvonalának növelése érdekében együttműködési megállapodásokat kötöttünk a mezőgazdaság helyi és regionális szereplőivel. Célunk tanulmányi kirándulások és külső gyakorlatok szervezése, a Ménesbirtok és a külső partnerek vezető szakembereinek bevonása a képzésbe. Számunkra az innováció a fenntartható fejlődést és a környezet védelmét is jelenti egyben.

Az iskola székhelyén található, szállodák kényelmét idéző kollégiumunk „Nonius Ifjúsági Szálló” néven, háromcsillagos minősítésű kereskedelmi szálláshelyként is működik. A hűthető-fűthető, egytől négyágyas férőhellyel kialakított szobák mindegyikéhez tartozik fürdőszoba. (2023. XI. 04.) – Mónus Márton drónfelvétele

Technikumban mezőgazdasági gépésztechnikusokat képzünk, míg szakképző iskolában folytatjuk a mezőgazdasági gépészek képzését. A traktoros jogosítvány megszerzését ingyenesen biztosítjuk. Az iskola fenntartója az intézmény egyetlen és kizárólagos duális képzési partnere, mintegy 37,5 ha állandó gyakorló területet biztosít a képzésekhez, ugyanakkor a Tangazdaság egész területére kiterjesztettük a duális képzést. 2017 óta több mint 7 milliárd forint értékben újult meg a mintagazdaság gépparkja. Ilyen mértékű eszközbeszerzésre a cég legújabbkori történetében nem volt példa. Tanulóink a Ménesbirtok központi gépjavító állomásán dolgoznak, a lehető legközelebb a termeléshez. Az elmúlt tanévben több mint 600 ha területet műveltünk meg a gyerekekkel, többek között mezőgazdasági gépésztechnikus tanulóink címerezőgéppel steril hibridkukorica vágását végezték 1-2 menetben; takarmány- és vetőmagbúzát, napraforgót takarítottunk be, beszállítottunk 2500 t terményt, megműveltünk 40 ha vadföldet. A tanulók a legkorszerűbb erő- és munkagépekkel dolgoznak, mérhető eredményekkel. Megismerkednek az AgroVIR rendszerrel és a precíziós gazdálkodás helyben bevezetett elemeivel. 2023 áprilisában a Mezőgazdasági Gépész Szakma Kiváló Tanulója Verseny (SZKTV) országos döntőjében Hegedűs József tanulónk ezüstérmet szerzett és a KITE Zrt. különdíját is elnyerte. Iskolánk két különdíjban részesült: „Kiváló gyakorlati oktatásért” – a legjobb gyakorlati képzőhely a Mezőhegyesi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium lett; valamint „Kiváló gyakorlati versenyeredményért” – a legjobb gyakorlati munkát Hegedűs József mutatta be. Szakmai partnerünk, a MEGFOSZ (Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége) által szervezett többfordulós vetélkedő, a „Legyél Te is agrárgépész! Országos Bajnokság!” 2024. március 8-iki, gödöllői döntőjében iskolánk csapata a VI. helyen végzett. Az elmúlt másfél évben 10 fő nálunk végzett mezőgépészt alkalmazott a Ménesbirtok, idén nyáron pedig újabb 5 főt vett fel a társaság. Az idén nyáron hetedik alkalommal megszervezett Birtoktáborban 50 székelyföldi és 49 magyarországi tanuló dolgozott a Ménesbirtok hibridkukorica földjein.