A békésszentandrási Szent András Sörfőzde alkoholos italokat gyártó kisüzem ellenére is szeretné bátorítani a fogyasztóit, hogy vágjanak bele egy hónapos kihívásba, hiszen egy novemberi teljes „kúrának” számos előnye lehet, mint ahogy a felelősségteljes sörfogyasztás is több pozitív hatást gyakorolhat ránk. Egyes tanulmányok szerint a mértékletes sörfogyasztás csökkentheti a szívkoszorúér-betegségek kockázatát. Ennek oka lehet a sör antioxidáns- és szilícium-tartalma, amely védőhatással bír a szív- és érrendszerre nézve. A sörben található rostok hozzájárulhatnak az egészséges emésztéshez, de a vesére is pozitív hatást gyakorolhat a mértékletes sörfogyasztás. De mit történik akkor, ha egyáltalán nem iszunk egy hónapig alkoholt? Javulhat a fizikai egészségünk, az alvásminőségünk, de az alkoholfogyasztás szüneteltetése segít helyreállítani az energiaszintet, és sokan érzik magukat aktívabbnak és motiváltabbnak a mindennapokban.

Hazánkban sokan azért nem kezdenek bele egy teljes hónapot felölelő kihívásba, mert az alkohol fogyasztása része a társasági életnek, és attól tartanak, hogy a „száraz november” alatt kimaradnak eseményekből, vagy hogy nehéz lesz integrálódni azokba a programokba, ahol az alkohol jelen van. Mások úgy érzik, hogy nincsenek megfelelő alkoholmentes alternatívák, különösen a prémium italok esetében, amelyek hasonló élményt nyújtanának. A Szent András Sörfőzde azonban egy olyan széles kisüzemi alkoholmentes portfóliót dobott a piacra, mely sörök nem csak típusuk majdnem tökéletes másai, de intenzív sörélménnyel is megjutalmaznak bennünket, csupán alkohol nélkül teszik ezt.

Magyarországon nincs jó tapasztalat az alkoholmentes sörök kapcsán, hiszen eddig többnyire olyan, jellemzően nagyüzemi termékeket vehettünk le a boltok polcairól, amik csak igen ritkán sörízűek. A Szent András Sörfőzdében több évig dolgoztak azért, hogy bebizonyítsák az alkoholmentes sörök ízvilága megtévesztően hasonlíthat az alkoholos testvéreikéhez. A sörfőzde egyik tulajdonosa, Bukovinszky Béla szerint:

Mindenkinek van egy sörünk, így senkinek sem kell lemondani a sörözés nyújtotta élményről még akkor sem, ha sportol, vezet, tudatosan táplálkozik, felelősségteljesen él, vagy csak valamiért – pl. egy kihívás miatt – épp nem fogyaszthat alkoholt.

A Szent András alkoholmentes családja, a MAJDNEM elnevezésű sörök nem csak alkoholmentesek, de az alkoholos változatokhoz képest minimális kalóriát tartalmaznak (72 kcal -105 kcal/üveg típustól függően), így jó alternatívák lehetnek azoknak is, akik odafigyelnek az alakjukra, a tudatos táplálkozásra, de nem akarnak lemondani a sörözés élményéről sem. A Békés megyei kisüzemi sörfőzde elhozta az országba az alkoholmentes sörök forradalmát, így mostantól lemondás nélkül vághatunk neki a száraz novembernek.