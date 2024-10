Október 10. és 13. között vásárlási lázban ég az ország, hiszen mindenhol csak a százalékok röpködnek, így pedig mindenki szeret vásárolni. Nem lesz ez másként a Csaba Center üzleteiben sem: -10% -20% -30% -50%-os kedvezményekkel várják a vásárlókat az Őszi Kuponnapokon. Nem kell hozzá más, mint a Csaba Center applikáció és a benne lévő kuponok. Jó, ha van tartalékban Glamour kupon is, mert egyes üzletekben arra is szükség lehet.

Vásárlás után irány az Információs Pult! A 10.000 Ft feletti blokkokért egy sorsjegyet húzhat a vásárló. Ha szerencsésen választott, megszólal a „We are the champion” a győztes tiszteletére, és indulhat is a Pénzeső. A játékosnak 1 perc áll rendelkezésére, hogy a Pénzeső „dobozban” annyi pénzt gyűjtsön, amennyit csak tud. A Pénzesőben alkalmanként 250.000 Ft nyeremény várja a vásárlókat.

Csak rajtad áll, mennyit viszel haza!

A shoppingolás közben október 12-én, szombaton a színpadon zenés – táncos műsorokkal szórakoztatják a közönséget.

14.30-kor Józsa-Sajgó Anikó öltözködési tanácsadó stílustippjeivel veszi kezdetét a program.

15.00 órától egészen 18.30-ig sorban váltják egymást megyénk tehetséges előadói és csoportjai:

a Viharsarki Mazsorett és Táncsport Egyesület, a Premier Művészeti Szakgimnázium, a BSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium művészeti tagozatos diákjai, Wolf Tamás, a TOBENZO Zenekar frontembere, az Energy Dance Cool Táncstúdió.

Sztárfellépőkből sem lesz hiány a Kuponnapok szombatján.

18.30-tól Kiss Kevin, az X-Faktor 2022-es évadának legjobb férfi hangja előadásában hallhatjuk a sokak által kedvelt dalt, a Csinibabát.

19.30-tól Dér Heni perzseli fel a hangulatot csodás hangjával és fülbemászó slágereivel.

Érdemes tehát az elkövetkező napokban a Csaba Centerbe látogatni, hiszen kedvezményes vásárlás, nyeremények és felhőtlen szórakozás várja az érdeklődőket.

További részletek itt olvashatók:

www.csabacenter.hu/hirek-akciok