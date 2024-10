3. Szívritmuszavar, mellkasi fájdalom jelentkezhet

Ez szerencsére a ritkább esetek közé tartozik, mégis fontos beszélni róla. A tartós görnyedt testtartás következtében a szerveink összenyomódhatnak, ami nemcsak a már említett tüdő, de a szív működését is megzavarhatja. Előfordulhat, hogy ülő vagy egyéb nyugalmi testhelyzetben mellkasi szúrást észlelünk, ami rendkívül ijesztő lehet, hiszen ilyenkor azonnal a szívrohamra asszociálunk. A legtöbb esetben nem ez a helyzet, a kivizsgálás azonban semmiképpen se maradjon el!

4. Csökken az önbizalom

A testtartásunk nemcsak fizikai, hanem pszichológiai hatással is lehet ránk. Az, aki egyenes derékkal áll – vagy éppen ül –, magabiztosságot sugároz és magát is sikeresebbnek, vonzóbbnak érzi. Ez a megjelenés a környezetünkből is pozitív visszajelzéseket vált ki, ami szintén segít növelni az önbizalmunkat. Mivel az egyenes testtartás az agy oxigénellátását is növeli, következtében jobban teljesítünk a mindennapokban, ami hatással van arra, hogy mennyire bízunk saját magunkban.

Csak egy kis odafigyelés kell

Láthatjuk, hogy a helyes testtartás alapvető fontosságú az egészségünk megőrzése érdekében, ennek fenntartása azonban az ülő életmód következtében sokszor nem egyszerű. A testmozgás, a masszírozó fotel és a légzőgyakorlatok sokat segíthetnek, a legfontosabb azonban az, hogy sajátítsuk el a megfelelő testtartást.

Válasszunk ergonomikus kialakítású bútorokat és üljünk úgy, hogy a szék támlája támassza meg a medencecsontunk tetejét és a derekunkat. A lábunkat helyezzük el kényelmesen a padlón, kezünk pihenjen a karfán, a szemünk pedig legyen egy vonalban a monitorral. Állás közben testsúlyunk mindkét lábat egyaránt terhelje és ügyeljünk arra, hogy ne görnyedjünk előre. Figyeljünk oda egy kicsit és meglátjuk, hamarosan a helyes testtartás válik természetessé.