Új arcok, új szabályok, a rend és a fegyelem örök érvényességéről is beszélt Tarkó Gábor igazgató úr ünnepi köszöntőjében, miután bemutatta Titkárságunk új munkatársait, Krébesz Ferencné kapcsolattartó és Szellelkiné Hajdu Enikő iskolatitkár asszonyokat. Az ünnepi beszédet teljes terjedelmében közöljük.

Friedrich Boxberg 1830-tól 1848-ig volt ménesparancsnok Mezőhegyesen. Az ő mottója volt: „Ordnung muss sind”, azaz „Rendnek kell lennie”. A rend áthatja a hétköznapjainkat, hiszen az iskolai életet munkarend és órarend szerint éljük. Ünnepi öltözékben, rendezett külsővel állunk most a Jung József téren, rendezzük a gondolatainkat, mielőtt megszólalunk, de még az alkalmazásokat is rendezzük a mobiltelefonunkon. Rend, szabályok nélkül nem működhet semmi, sem a család, sem a gazdálkodás, sem a közlekedés, de még játszani sem tudunk játékszabályok nélkül. A Híradóban és az Interneten új világrend születéséről hallunk, olvasunk, és nekünk tevékenyen alkalmazkodnunk kell az új szereplőkhöz, az új kihívásokhoz, az új ellentmondásokhoz, éppúgy, mint a változó klímához – amit ma is mindannyian érzünk. Az iskola szerepe a gyerekek nevelésében egyre inkább felértékelődik. Célunk, hogy a tananyag mellett az élet és a változó világ kihívásaira is felkészítsünk Benneteket, és közösen találjunk helyes válaszokat ezekre.

A rend a mi Intézményünkben rendezett oktatási környezetet jelent. Gyönyörű műemlék épületeket és ezekhez illeszkedő 21. századi új létesítményeket, ápolt természeti környezetet. A segítségetekkel a három éve átadott épületek is olyanok ma, mint az átadásuk napján. Köszönöm! Nézzen ki így az iskolánk tíz év múlva is!

A rend jelenti másfelől a törvényeknek megfelelő működést, minden szabály betartását és betartatását. Ebben a tanévben is sok változást fogtok tapasztalni, például szigorodnak a dohányzásra vonatkozó előírások, a mobiltelefon iskolai használatára vonatkozó szabályok és az intézményi ösztöndíj szabályzata. Meg kell ismernetek az elmúlt tanév szorgalmi időszakának végén átadott új Sportcsarnok házirendjét. Kollégiumunk Nonius Ifjúsági Szálló néven háromcsillagos szállodaként is működik, a kollégista tanulók – természetesen nem egy időben – szobáikon szállóvendégekkel fognak osztozni. Új oktatókkal és adminisztratív munkatársakkal fogunk együtt dolgozni, és új iskolaorvosunk is van dr. Balla Szilárd személyében. Ha valamelyikőtöknek egy-egy új intézkedés nem tetszik, vagy nehezére esik betartani egyik-másik szigorúnak vélt szabályt, nehezen tud megbarátkozni új diáktársával, munkatársával – legyen akár gyermek vagy felnőtt –, mindig arra gondoljatok, hogy ezek a változások, változtatások a teljes iskolai közösség érdekében történnek, mindannyiunk javára.