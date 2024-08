A CSOK Plusz nemcsak az alacsony kamat miatt kedvező, hanem azért is, mert része a vissza nem térítendő állami támogatás is. Az állam ugyanis 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a hitel előtörlesztéséhez a második és minden további gyermek érkezésekor – már a 12 hetes magzat esetén is.

Továbbra is elérhető a babaváró (THM kamattámogatással: 0,6%, THM kamattámogatás nélkül: 10,5%, közzétéve: 2024.08.01.), melynek egyik része egy kamatmentes hitel, a másik pedig egy olyan támogatás, melynek segítségével gyermekenként csökkenthetjük a tőketartozásunkat. A lakáscélú jelzáloghitellel rendelkező családok ezen kívül gyermekeik születésekor meghatározott összegű jelzáloghitel elengedésre is jogosultak lehetnek, a lehetőségeknek tehát érdemes utánanézni.

3. Derítsük ki, hogy megfelelünk-e a hiteligénylés feltételeinek

Egy lakáshitel általában magasabb összegű, mint egy egyszerű személyi kölcsön, így a bank is nagyobb felelősséget vállal annak folyósításával. Erre figyelemmel számos személyi és jövedelmi feltételnek kell megfelelnünk, ami egyáltalán nem lehetetlen, de érdemes előre felkészülni rájuk.

Az első kérdés, amit fel kell tenni magunknak az, hogy rendelkezünk-e megfelelő mértékű önerővel. Bizonyos feltételek fennállása esetén már 10 százalékos önerő is elég lehet, de – ahogy azt korábban említettük – a legtöbb lakáshitel esetén a vételár legalább 20 százalékát nekünk kell biztosítanunk. Azt érdemes tudni, hogy ez nemcsak pénzösszeg lehet: elképzelhető, hogy plusz ingatlanfedezetet is bevonhatunk, így pedig egyes bankok esetén a teljes vételárat a banki hitelből finanszírozhatjuk.