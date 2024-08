Az eseménysorozattal kapcsolatban a Hetednapi Adventista Egyház Békéscsabai Gyülekezetének lelkipásztora elmondta, hogy idén ősszel immár a Bibliai Szabadegyetem harmadik féléve indul el a vármegyeszékhelyen. Simon Csaba kiemelte, hogy szeptember 4-től december 11-ig szerdánként 18 órától összesen 14 előadást hallgathatnak meg az érdeklődők a Csabagyöngye Kulturális Központ Ificasino termében.

A lelkész ismertette: Békéscsabán egy évvel ezelőtt indult el az első félév a szabadegyetemen, majd tavasszal folytatódott a program, amikor is az Ószövetség könyveiről szóltak az előadások. Mint fogalmazott, a rendezvényekre mindenkit szeretettel várnak felekezeti hovatartozástól függetlenül, mindazokat, akik szeretnék feleleveníteni vagy bővíteni a bibliai tudásukat; ugyanakkor azokat is, akik nem vallják magukat egyházhoz tartozóknak, és még soha nem vettek részt hasonló programon, de érdekli őket a Biblia, illetve szeretnék jobban megérteni az egyes könyvek üzenetét. Simon Csaba megjegyezte, hogy az előadások kortörténeti, irodalmi, teológiai áttekintést nyújtanak a Biblia egyes részeit illetően, valamint minden könyvből, evangéliumból, levélből a lelki üzeneteket is kiemelik, tehát nem kizárólag a száraz tényekről szólnak az alkalmak.

A félév programját illetően arról tájékoztatott, hogy ezúttal az Újszövetségről tartanak majd előadásokat az Adventista Teológiai Főiskola oktatói, illetve az intézményben végzett teológusok az érdeklődők számára: október közepéig az evangéliumokról és az apostolok cselekedeteiről, ezt követően decemberig pedig Pál apostol leveleiről lesz szó. A kb. egy órás időtartamú alkalmak végén a résztvevők feltehetik kérdéseiket az előadóknak, emellett Bibliák, bibliai témájú, házassággal és testi- és lelki egészséggel kapcsolatos, illetve gyermekeknek szóló könyvek közül válogathatnak.

A Jézus közeli visszatérését hirdető, a Békéscsabán mintegy 120 éve jelenlévő egyház a Biblia üzenetét igyekszik a legmélyebben megismerni, ami az adventisták szerint tulajdonképpen Isten üzenete hozzánk arról, hogy hogyan élhetünk teljes életet. A helyi gyülekezet egyébként többször tartott már jótékonysági hangversenyt, legutóbb a gyulai kórház onkológiai osztálya számára másfél millió forint gyűlt össze a hallgatók jóvoltából.